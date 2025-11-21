Manuel Adorni mueve fichas: trabaja en el diálogo interno y convocó a una reunión de Gabinete para bajar tensiones

Manuel Adorni busca bajar la tensiones dentro del Gabinete y mueve fichas para recuperar el diálogo con las partes distanciadas. Luego de varios encuentros con ministros, el funcionario convocó a una reunión para la próxima semana y hay grandes expectativas sobre la participación ampliada.

Encuentros claves con ministros y reuniones de Gabinete

El ministro coordinador buscó establecer los primeros contactos con los funcionarios que tiene a su cargo para tener un equipo más unificado. Según reveló Noticias Argentinas, Adorni programó en su agenda una reunión ampliada para el próximo miércoles 27 de noviembre en Casa Rosada.

Durante la semana, Adorni tuvo varios mano a manos, el último fue con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien permanecerá en funciones pese a haber anticipado su salida. Fuentes oficiales señalaron que el exvocero dará lugar a una instancia de intercambio conjunta, la primera que coordinará como jefe de Gabinete.

Desde el entorno de Manuel Adorni aseguraron que detecetaron algunas «fallas de comunicación» entre las nueve carteras que componen al Gobierno y si bien aún resta concretar en un encuentro con la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, también registraron tensiones menores por la dinámica de la gestión entre los funcionarios.

Un miembro del Poder Ejecutivo habló al respecto y manifestó: «Está tratando de solucionar problemas entre los ministerios o temas necesitan solución. Además, está al tanto del temario que se van a presentar en ambas cámaras».

Luego de la ronda con los titulares de las carteras, Adorni convocará a una nueva reunión que podría tener lugar la próxima semana y que espera replicar cada 10 días.

