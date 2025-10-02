Una histórica planta de pisos cerámicos cerró y estalló la protesta de 300 trabajadores despedidos

La planta de pisos cerámicos Ilva, ubicada en el Parque Industrial de Pilar y considerada una de las más importantes del país, dejó de producir a comienzos de septiembre y despidió a más de 300 empleados. El cierre de la fábrica, afectada por la caída del consumo interno, la apertura de importaciones y la coyuntura económica, derivó en un fuerte conflicto laboral que aún no encuentra salida.

A pesar de que la conciliación obligatoria vence mañana, las partes no lograron acuerdos y el conflicto se profundiza. «Está cortado el camino provincial para entrar al parque por ruta 8 kilómetro 60», señalaron hoy fuentes del Parque Industrial de Pilar, donde trabajadores y gremios mantienen protestas y cortes, informó Infobae.

Desde el gobierno bonaerense confirmaron que se realizó una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo provincial, pero el abogado de la empresa «no llevó ninguna propuesta de pago a los trabajadores cesanteados».

El caso tomó notoriedad cuando la firma anunció oficialmente la decisión de detener su actividad en Pilar. Según coincidieron sindicatos y funcionarios, el comunicado incluyó el cese total de la operatoria y la desvinculación de la planta permanente, aunque sin cumplir con el plan de indemnizaciones prometido. Desde la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA) denunciaron que la compañía avanzó con «despidos masivos» y retiros voluntarios sin diálogo previo.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente de Pilar, Federico Achával, se reunieron con los trabajadores en la fábrica. «Estamos del lado de los trabajadores y vamos a acompañarlos en todo momento para defender cada puesto de trabajo», aseguró Kicillof.

Gremios llevan el reclamo a la UIA y denuncian presión de la empresa para aceptar retiros voluntarios ilegales

La FOCRA también llevó el reclamo a la Unión Industrial Argentina (UIA), donde pidió respaldo institucional. «No se puede aceptar el cierre de una planta clave como Ilva ni dejar a más de 300 familias en la calle», sostuvo el gremio en un documento presentado en la reunión de Junta Directiva de la entidad.

Los trabajadores aseguran que la empresa intentó presionarlos para aceptar retiros voluntarios con montos inferiores a los establecidos por ley. Una fuente del gobierno provincial explicó que los despedidos reclaman el pago total de indemnizaciones, ya que Ilva no cumplió ni siquiera con la mitad de lo correspondiente.

Según trascendió, la firma quiso ampararse en el artículo 247 del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), que habilita a pagar una indemnización reducida, pero nunca presentó formalmente ese mecanismo.

La crisis de Ilva se enmarca en un escenario más amplio para la industria ceramista. Fuentes del sector reconocieron que las ventas de pisos y revestimientos se derrumbaron entre 25% y 30% interanual, mientras los precios se deterioraron por el ingreso de productos importados y el aumento de los costos energéticos.

La histórica planta, que lideró el mercado en los ’90, enfrenta conflictos internos y falta de inversiones que agravaron su cierre

Delegados sindicales reclamaron que se declare la emergencia laboral en Pilar y exigieron una mayor intervención del gobierno nacional. «El cierre de Ilva puede instalar un precedente negativo para otras fábricas en situación de crisis», advirtieron en asambleas.

Ilva, vinculada a la familia Zanon, llegó a liderar el mercado en los años ’90, cuando muchas plantas del sector cerraban.

«La compañía atravesó un período positivo de quince años, tras el cual comenzaron a aparecer conflictos internos entre los propietarios, que se agravaron en la última etapa porque la tomaron sus hijos, sin tanta experiencia. A eso se sumó la falta de inversiones y el contexto nacional agravó la situación», resumió una fuente del sector.