Bonos argentinos en caída libre: tras una leve suba, volvieron a desplomarse y el riesgo país saltó a 1.264 puntos

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, renovó su apoyo al presidente Javier Milei y anticipó que se aproximaba una reunión con el equipo económico argentino para evaluar las opciones sobre el apoyo financiero que se anunció la semana pasada. Como primera respuesta al anuncio el mercado remontó, sin embargo minutos después llegó una aclaración del funcionario y la leve suba de los bonos, cayó casi de forma instantánea.

Bessent aclaró en una entrevista en CNBC que la ayuda que le enviaría al Gobierno argentino no se relaciona con un desembolso de dinero sino con la activación de un canje de monedas Swap. «Estados Unidos no está poniendo dinero en la Argentina», señaló.

Esta aclaración fue suficiente para que la suba de un 3% que habían alcanzado los bonos argentinos se desplomaran.

Según los datos compartidos por el sitio Infobae, a las 11.50 los bonos soberanos cayeron y se ubicaron de la siguiente manera:

El bono AE 38 cayó 3%,

El bono AL 41 cayó 3,2%

El bono GD 29 cayó 0,4%

El bono GD 35 cayó 0,2%

El bono GD 38 cayó 0,3%

El bono GD 41 cayó 0,7%

El bono GD 46 cayó 0,6%

A su vez, el GD 35 retrocedió 3,4% y GE 41, 2,4%. En tanto el resto continúan con leves subas. Por su parte el riesgo país de JP Morgan escaló a los 1.246 puntos básicos para la Argentina.

Desde el sitio Infobae resaltaron que las pérdidas se extienden entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street, mientras que el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resta 1.1% en los 1.740.000 puntos.

Con información de Infobae

Qué es el riesgo país y por qué preocupa a la Argentina

El Riesgo País es un indicador que mide la probabilidad de que un país no cumpla con sus obligaciones financieras como lo es el pago de su deuda externa y, por extensión, la seguridad de realizar inversiones u operaciones comerciales en ese país.

Su medición se expresa en puntos básicos y su cálculo más conocido es el Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+) de JP Morgan. Este índice se encarga de medir el diferencial de interés que el mercado exige a los bonos soberanos de un país emergente en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados la inversión más segura.

En el caso de Argentina, su alza preocupa debido a sus consecuencias directas e indirectas en la economía: