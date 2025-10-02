Billeteras virtuales en Argentina: ¿cuáles están habilitadas para comprar dólar oficial y cuáles no?

El dólar oficial ya no se puede en todas las billeteras virtuales. Si bien no hubo ningún cambio normativo, el BCRA aclaró que solo los bancos y las casas de cambio pueden canalizar este tipo de operaciones. Acá el detalle de las billeteras donde se puede comprar dólar oficial.

Qué billeteras virtuales no pueden ofrecer dólar oficial y cuales si

Después de la aclaración del Banco Central y de que el Banco Industrial (Bind), proveedor de divisas para estas aplicaciones, cortara de forma repentina el servicio que permitía la compra de dólar oficial a través de sus plataformas, algunas fintech ajustaron su operatoria para solo permitir la compra de dólar MEP.

En este sentido las billeteras más conocidas que dejaron de ofrecer operaciones con dólar oficial son Cocos Capital y Mercado Pago. Ambas ya comercializan MEP aunque ninguna de las dos plataformas informa expresamente a los clientes que lo que adquiere es MEP y no oficial.

Mientras tanto las que continúan ofreciendo la cotización oficial son las que están registradas como bancos o agencias de cambio. Por ejemplo ALyC Balanz sigue ofreciendo el dólar oficial y esto es así porque la firma está registrada como agencia de cambio.

Lo mismo sucede con Brubank que aparece como banco en el BCRA, Naranja X y Ualá, pero esta última eligió sólo ofrecer la cotización MEP.

Con información de La Nación

Qué pasó con las billeteras virtuales

El episodio se generó cuando Banco Industrial (Bind), proveedor de divisas para estas aplicaciones, cortó de forma repentina el servicio que permitía la compra de dólar oficial a través de sus plataformas. «Les cortaron la API de un momento a otro, sin avisar», detallaron fuentes del mercado.

Desde Cocos Capital, su CEO Ariel Sbdar aclaró en la red X: «Si bien a pedido de nuestro proveedor pausamos temporalmente dicha operatoria, seguimos operando dólar MEP normalmente. Todos nuestros servicios se encuentran disponibles como siempre».

En tanto, Bausili remarcó que las billeteras y las Alycs no están autorizadas por el Banco Central a vender dólares. «Lo que estaba pasando es que había entidades no autorizadas a realizar transacciones en mercado de cambio para personas humanas. Eso está limitado a bancos y casas de cambio. Simplemente se aclaró una interpretación errónea de una normativa», sostuvo.