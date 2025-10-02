Javier Milei sumó apoyo de Estados Unidos y el mercado lo celebró: los bonos subieron casi 3% tras la señal de Bessent

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, renovó su apoyo al presidente Javier Milei con un nuevo posteo en redes sociales donde contó que tuvo una «llamada muy positiva» con el ministro de Economía, Luis Caputo. Como respuesta a este anuncio, el mercado que venía mostrando algunas caídas, remontó y los bonos soberanos reaccionaron en alza rápidamente, algunos presentaron avances de casi 3%.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos recurrió a sus redes sociales y aseguró que están preparados para «hacer lo que sea necesario» para apoyar al Gobierno de Javier Milei en su plan para estabilizar la economía argentina.

En la misma publicación contó que ayer mantuvo una reunión por llamada con Luis Caputo y anunció que un equipo del Palacio de Hacienda viajará a Washington en los próximos días para continuar con la charla. «En los próximos días espero que el equipo del Ministro Caputo venga a DC para avanzar significativamente en nuestras discusiones en persona sobre las opciones para brindar apoyo financiero”, indicó Bessent.

La declaración de Scott Bessent que surge en medio de otra subida del dólar, tuvo reacción inmediata del mercado que hasta hace un día venía mostrando algunas caídas. Según los primeros datos revelados, algunos bonos globales presentaron avances de casi el 3%.

En detalle:

El bono global 29 subió 1,85%,

El bono global 30, 2,25%

El bono global 35, 2,71%

El bono global 38, 2,20%

El bono global 41, 2,31%

El bono global 46, 2,24%.

Mercado: cuánto fue la caída de las acciones y los bonos argentinos

En la jornada del miércoles 1 de octubre los bonos soberanos argentinos se hunden hasta 7% Según indicó Infobae la mayor caída fue de Global 2046 (GD46), con un 7,1 por ciento.

En lo que se refiere a los ADR y las acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares hoy en Wall Street muestran cifras negativas. La mayor caída la registró Mercado Libre (-4%). Esta tendencia negativa estuvo empujada a lo que ocurrió con el cierre en Estados Unidos (“shutdown”).

El medio de Buenos Aires mencionó que debido a las suba de 3% del dólar “contado con liquidación”, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio local opera con ganancia en pesos de 1,3%, a 1.796.000 puntos.

Actualmente el dólar mayorista es negociado a $1.425 en el mercado de cambios local, una cifra cercana al techo de la banda( $1,482).

Por otro lado, el riesgo país argentino, medido por el índice EMBI+ de J.P. Morgan, cerró la jornada del martes 30 de septiembre en 1.228 puntos básicos. Desde Noticias Argentinas marcaron que representó un salto del 9,25% frente al día anterior y marcó su valor más elevado en lo que va del año.