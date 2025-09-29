¿Volvió el cepo al dólar?: el análisis sobre la medida y el panorama de acá a las elecciones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció el viernes pasado que quiénes compren dólares oficiales por tres meses no podrán luego operar con contado con liquidación o MEP, una maniobra conocida como rulo o arbitraje. ¿Se trata de un nuevo cepo? El análisis de un especialista de cómo impactará esta medida y cuál será el panorama de acá hasta las próximas elecciones nacionales de octubre.

El especialista Pablo Wende explicó que el BCRA el viernes agregó «que la gente que compra dólares en el mercado oficial luego no pueda darse vuelta y venderlo vía MEP». Señaló que fue una decisión que la determinó «porque perdía reservas por aquellos que lo único que querían hacer era arbitrar, no había una demanda genuina de dólares, sino un negocio».

Y agregó: «El publico hoy que quiere atesorar dólares recurriendo a homebancking o su app finaciera. ¿Lo va poder hacer? Si lo va a poder hacer. Al 99% de la gente no le cambia absolutamente nada. Eso es lo más relevante. Desde ese punto de vista no hay cepo. Dicho esto, cuando el cepo se abrió fue siempre parcial. Se abrió para las personas, nunca para las empresas. Las empresas no pueden recurrir al mercado oficial de cambios para comprar. Si pueden recurrir para hacer importaciones o si quieren pagar deudas, pero no pueden atesorar».

Marcó en diálogo con Panorama Informativo que algunas consecuencias que provocará la restricción del BCRA es «que se vaya agrandando la brecha cambiaria».

Dólar y el panorama hasta las próximas elecciones nacionales

Por otro lado, el especialista económico señaló cómo vislumbra el panorama de acá hasta los próximos comicios nacionales. «Con las compras que vaya a hacer el tesoro entre hoy y mañana se estará en 43 mil millones y de ahí resistir hasta el 26 de octubre. Se sabe y ya es un hecho que habrá demanda de dólares y que no habrá casi oferta por que el campo ya liquidó lo que tenía. ¿Quién va a ofertar de acá hasta el 26 de octubre? Prácticamente nadie. Por lo cual será un mercado totalmente desbalanceado», analizó.

Resumió que en las próximas cuatro semanas habrá «una pulseada diaria fuerte» donde se van a pedir «muchos dólares, el Tesoro va a salir a vender lo que compró esta semana y tratando de que el tipo de cambio no se mueva mucho previo a las elecciones».

Preocupación de la UIA por la caída de la actividad

En otro tramo de la columna, Wende mencionó la preocupación que hay por parte de la Unión Industrial Argentina (UIA) «por la caída de actividad«.

Y añadió: «Argentina está en estos momentos en una etapa recesiva. Desde febrero la economía dejó de crecer hasta junio y de ahí empezó a caer».

«La industria nunca terminó de recuperarse. Empezó a remontar a fines del año pasado y duró poco. Después vinieron las altas tasas de interés, la gente que perdió poder adquisitivo, la apertura de importaciones. Está pasando un momento duro y hay caída de empleo en el sector», observó.

Sostuvo que desde la UIA «no tienen un a cuestión con el modelo hacia donde quiere ir el Gobierno. Tampoco con el tipo de cambio. Dicen que tiene una mochila que nos impide ir a jugar con los grandes».

Mencionó que «esa mochila» se refiere a impuestos y cargas laborales.