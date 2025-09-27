ESCUCHÁ RN RADIO
Economía

Con el regreso parcial del cepo al dólar, se dispararon las tasas de las billeteras virtuales: una por una, cuáles pagan más

El Banco Central (BCRA) oficializó la reinstalación de una traba clave del "cepo" cambiario y los ahorristas redireccionaron su atención hacia las billeteras virtuales como Mercado Pago.

Durante el viernes se confirmó el regreso de las restricciones para la compra de dólares con el objetivo de ponerle un fin inmediato al «rulo» o «puré», la estrategia que permitía comprar dólares baratos en el banco para revenderlos más caros en la bolsa para obtener ganancias. Pero lo llamativo es que esta eliminación, redireccionó la atención de los ahorristas hacia las billeteras virtuales.

El Banco Central (BCRA) oficializó la reinstalación de una traba clave del «cepo» cambiario y quienes compren dólar en el mercado oficial, deberán esperar 90 días para poder operar en los mercados financieros. Esta situación sumada a la baja de la cotización, llevó a que los ahorristas eligieran las billeteras virtuales como una alternativa para resguardar los pesos de la inflación.

Las billeteras virtuales ofrecen rendimientos diarios debido a que invierten el dinero de sus clientes en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market, lo que permite tener el dinero siempre disponible (liquidez inmediata).

Furor por las tasas de las billeteras virtuales: cuáles pagan más

Según los recientes datos revelados en Noticias Argentinas, el ranking actualizado con las tasas más competitivas en billeteras virtuales se compone de la siguiente manera:

Billetera VirtualTasa Nominal Anual (TNA) Observaciones Clave
Prex Argentina45,04 %Invierte en un FCI Money Market.
Naranja X43,00 %Ofrece una cuenta remunerada (no FCI) con rendimientos diarios.
Ualá40,00 %Cuenta remunerada o FCI. Ofrece rendimientos diarios.
Claro Pay 39,57 %Inversión en FCI Money Market.
IEB+ 38,29 %Inversión en FCI Money Market a través de la ALYC.
Cocos36,03 %Inversión en FCI Renta Mixta.
Lemon Cash 32,89 %Inversión en FCI Money Market.
Mercado Pago 31,61 %Inversión en FCI Money Market.

La expresión «Inversión en FCI Money Market» quiere decir que el dinero se coloca en un Fondo Común de Inversión (FCI) de Mercado de Dinero o de liquidez inmediata.

En tanto el Fondo Común de Inversión (FCI) de Renta Mixta significa que está invirtiendo en un instrumento financiero que combina dos tipos principales de activos: renta fija o renta variable. La renta fija proporciona mayor estabilidad y una rentabilidad potencialmente más predecible; y la variable ofrece un mayor potencial de crecimiento y rentabilidad a largo plazo, pero asume mayor riesgo y volatilidad.


