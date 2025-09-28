Restricciones al dólar: qué se puede hacer y qué no tras el anuncio que frena el «rulo» cambiario

Qué dijo el equipo de Luis Caputo sobre el nuevo "cepo al dólar".

El Gobierno reinstauró una restricción cambiaria este viernes, limitando la operatoria de los dólares financieros. Mediante la Comunicación «A» 8336, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso un nuevo «cepo» que afecta directamente a quienes combinan operaciones entre el dólar oficial y los tipos de cambio MEP o Contado con Liquidación (CCL).

La nueva normativa exige que cualquier persona o empresa que acceda al dólar al tipo de cambio oficial debe firmar una declaración jurada. Mediante este compromiso, se obligan a no adquirir dólares financieros (MEP o CCL) a través del mercado bursátil por un plazo de 90 días corridos después de la operación oficial.

La restricción impacta a todos los ahorristas e inversores que compran el dólar oficial (o «dólar ahorro» en el MULC) y que, a su vez, operan activamente en el mercado de capitales para adquirir dólares financieros (MEP o CCL).

Si compro dólar oficial hoy ¿cuándo puedo comprar MEP?

Se deberá esperar 90 días calendarios. Por ejemplo, si compraste dólar oficial el viernes, recién podrás volver a operar dólar MEP o CCL a partir del 26 de diciembre de 2025.

La restricción no solo aplica para las operaciones que van del oficial al financiero, sino también a la inversa, como es habitual en estas normativas.

Esto significa que, para poder comprar dólar oficial, el ahorrista o la empresa no debe haber operado MEP o CCL en los 90 días previos. La nueva norma bloquea el acceso en ambas direcciones.

¿Afecta la Restricción a la Compra o Venta de Dólar Blue? No, la medida del Banco Central no afecta directamente las operaciones de compra o venta de dólar blue. La Comunicación «A» 8336 solo regula las transacciones realizadas dentro del sistema formal y legal (bancos y Agentes de Liquidación y Compensación – ALyCs).

Dado que el mercado paralelo o «blue» es informal e ilegal, no está sujeto a esta normativa. Sin embargo, su cotización podría reaccionar indirectamente si aumenta la demanda de aquellos ahorristas e inversores que queden excluidos temporalmente del mercado MEP.