Casos de (in) Seguridad

Los hechos de inseguridad que vive la región empiezan a mostrar algunas características que no eran parte del repertorio delictivo conocido. Personas que desaparecen y que las autoridades no logran tener ni una pista firme, grandes hallazgos de droga con un alto valor de mercado y, algo no tan nuevo, intentos de linchamientos como recientemente pasó en Neuquén capital, donde un grupo de personas golpeó e intentó secuestrar a otro joven para “saldar cuentas” de la calle.

Ambos gobernadores, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa, pusieron especial énfasis en cuestiones de seguridad. Entienden, claro, que es una demanda muy presente en la sociedad y que existe un hartazgo generalizado por la sensación de que el sistema punitivo argentino tiene, por lo menos, mala prensa. Ahora, a casi un año de que ambas gestiones se pongan en marcha parecen tener más presencia los discursos que los hechos.

Fundamentalmente Neuquén, pero también Río Negro por su proyección, deben tener especial atención a las ramificaciones del delito que se pegan a los proyectos económicos rápidamente expansivos, como lo es la actividad petrolera. Centralmente el narcotráfico suele ser el punto de entrada y salida para un entramado social que se beneficia y a la vez es castigado por estos fenómenos de alta circulación de dinero y profundas diferencias sociales.

Figueroa lo sabía antes de asumir, incluso lo mencionaba en su temprana campaña electoral que lo llevó a la gobernación. La designación de Matías Nicolini en Seguridad sorprendió a la opinión pública porque sus antecedentes inmediatos señalaban su paso como juez Administrativo y luego, brevemente, como magistrado electoral. Sin embargo, más atrás en el tiempo el CV indicaba que fue el asesor legal del actual gobernador cuando era vice y también de su mano derecha, José Luis Ousset.

Pese al énfasis descargado por el mandatario provincial, quien adhirió a la ley nacional 23.737 para que las jurisdicciones provinciales persigan el narcomenudeo, que es la comercialización de estupefacientes a baja escala, y también el refuerzo de equipamiento para la fuerzas de seguridad neuquinas, las fallas no pueden disimularse.

Dudas y desafíos del combate al narcotráfico en la región

Según los expertos consultados por este medio, pese a la amenaza latente, sostienen que la región sigue siendo una zona de “tránsito” para la droga que, llegaría del norte del país en busca de pasar a Chile, para consumar los envíos al exterior.

Sin embargo, llama la atención la poca información oficial que se brindó sobre el mega hallazgo de cocaína en Caviahue. Este capítulo le corresponde a la ministra Patricia Bullrich quien, en su momento, aseguró que no podían ventilarse los detalles porque eran parte de una investigación más amplia. Datos que nunca llegaron.

Las dudas y las preguntas quedaron sobrevolando: ¿Cómo se ingresaron casi 800 kilos de cocaína a la región? ¿Cuál era su destino? ¿Qué sucedió con las supuestas ramificaciones de ese operativo? Más cerca en el tiempo el hecho que dejó en evidencia una serie de negligencias fue el del conductor, todavía buscando, que estaba en plena capital neuquina con 30 kilos de cocaína -se cree que de máxima pureza- y que fue liberado antes de que requisarán su vehículo.

La próxima semana se cumplirán 100 días de la desaparición de Luciana Muñoz, la joven que fue vista por última vez el 13 de julio y de la que no hay una sola pista sobre su paradero. Es cierto que no son todas responsabilidades de Seguridad, que también el Poder Judicial, a través de su órgano investigativo, el Ministerio Público Fiscal, que dirige José Gerez, no aporta soluciones concretas.

En paralelo los delitos menores o, como se les denomina, comunes están a la orden del día. Neuquén aún no tiene un crítico diagnóstico de inseguridad, pero tampoco se notan los avances que, seguramente, Figueroa imaginaba. No es necesario llegar a otros umbrales para atacar ese dolor.