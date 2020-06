¿EE. UU. reivindicará a los negros?

El 9 de abril de 1812 el cabildo de nuestro flamante país estableció el fin del comercio de esclavos -nuestra madre patria era España, no Inglaterra-, la asamblea de 1813 declaró personas libres a los hijos de madres esclavas y recién en 1853 se prohibió absoluta y definitivamente la intromisión de esclavos en el territorio de las provincias unidas.

Los negros eran traídos desde, por ejemplo, Mozambique, etc., en forma inhumana en los barcos negreros donde eran tan malas las condiciones de vida que la mitad moría, y los tiraban al mar. Siguieron entrando por cientos de miles al Brasil. Pero el premio mayor es de EE. UU., donde ingresaron millones para trabajos infrahumanos, como los que fueron a las minas de Perú, etc.

En nuestro país los negros fueron aceptados y se integraron a nuestra sociedad pese a todo, y hasta la fecha. No fueron discriminados, y no existe aquí el problema que tiene la nación del norte, que los explotó sin darles nada a cambio y ahora ve los resultados. El odio de los afroamericanos en contra del gobierno estadounidense se ve en las multitudinarias manifestaciones que hacen temblar las estructuras del Estado que muchos ingenuos adoran creyendo que los negros no han contribuido a crear la hidra que florece en el Pentágono, la Secretaría de Estado, la DEA, el FBI, la CIA, etc.

No obstante he observado que desde hace unos 5 años a la fecha se ha formado una colonia de negros sudafricanos que venden productos de bijouterie, medias, etc., y no se los ve en trabajos de la construcción, por ejemplo, pero reclaman sus derechos como cualquier argentino. Sería bueno saber qué empresarios han promovido ese ingreso, ya que es gente que viene a defender intereses de los mercachifles mayores que de alguna manera los explotan en propio beneficio, ¿o será que nuestra sociedad alienta la entrada de esa gente para que nos parezcamos a los EE. UU.?

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429



Puerto del este