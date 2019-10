Mar del Plata

Cuando muchos apuran su giro algunos mantenemos el rumbo, con la convicción de que solo los valores que no se negocian pueden dar y a consciencia de cuán accidentado será el camino.

Los argentinos eligieron el domingo una opción que no comparto, un modelo que considero errado y una forma de hacer que no puedo respetar; pero cada sociedad tiene el derecho a optar por su futuro, y la argentina lo ha hecho. Deseo una vez más equivocarme en mi lectura de lo que se avecina y que la esperanza de tanta gente no se vea nuevamente traicionada. La ingenuidad paga un precio demasiado alto cuando se corporiza en la mayoría, esa que ve lo que precisa en lo que no es lo que cree. Pero es solo mi opinión vertida en un aún retenido marco de democracia.

Ojalá la libertad de expresión, esa que por momentos se viera algo amenazada, nos siga acompañando.

Karina Zerillo Cazzaro

DNI 21.653.863