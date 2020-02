El aborto, un obstáculo en la visita de Fernández al papa

Estuvieron a solas 44 minutos en la Biblioteca del Palacio Apostólico. Alberto Fernández y el papa Francisco se reunieron ayer en el primer encuentro oficial entre ambos, calificado como “más que grato” por el presidente. La renegociación de la deuda argentina, el principal desafío que enfrenta Fernández en el comienzo de su mandato, fue uno de los temas centrales de la agenda, junto con la difícil situación social, la grieta que divide a la sociedad, la corrupción y el narcotráfico.



En el balance de un encuentro cordial, hubo con todo un contrapunto, no menor. El presidente aseguró que no se tocó el sensible tema del debate sobre el acceso al aborto libre y legal, una iniciativa que está en carpeta del gobierno. Sin embargo, un comunicado de la Santa Sede lo desmintió y mencionó más tarde que durante las conversaciones con el presidente se habló “de la protección de la vida desde su concepción”, tal como aborda la iglesia la cuestión.

“Siempre le pido ayuda. Me respondió que siempre me ayuda y siempre me va a ayudar. Y sé que lo va a hacer porque quiere mucho a su país y quiere mucho a los argentinos”. Alberto Fernández

El comunicado no precisó si el tema surgió en el encuentro con Francisco o el que el presidente mantuvo posteriormente con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Fuentes de la comitiva oficial reconocieron finalmente que fue con Parolin cuando surgió el tema, aunque Fernández también había negado que se hubiera tratado con el cardenal. “Tampoco”, respondió el presidente cuando lo consultó puntualmente el enviado especial de uno de los medios nacionales que cubre la gira.



La cuestión divide al papa y al presidente. Los esfuerzos por hacer equilibrio resultaron en vano y no pudieron evitar un mal momento para Fernández.

“Una reunión muy grata”



“Tuvimos una reunión que a mi juicio fue muy grata, más que grata; siempre ver al papa Francisco es para mí muy reconfortante. Me parece un pastor de la Iglesia enorme y un líder moral inmenso”, contó Fernández en la rueda de prensa en la que oició de vocero del encuentro.



El presidente también dijo que con el papa Francisco comparte “una suerte de obsesión, que es terminar con la disputa entre los argentinos”. “La Argentina tiene que terminar sus tiempos de disputa. Los argentinos tenemos que respetarnos y terminar con la locura de no hacerlo”, aseguró.

Fernández afirmó que el Papa “comparte el diagnóstico” sobre la situación social en la Argentina: “Igual, no es que se me ocurrió que hay un 40 por ciento de pobres o un 53 por ciento de inflación: los hay. No compartir esa realidad es muy difícil”, dijo.

“Mi palabra es no reabrir la brecha de pañuelos celestes y verdes. Es darle la posibilidad a la mujer que quiera hacer [un aborto], de ayudar a los que quieran tener a sus hijos”. Alberto Fernández

El comunicado de la Santa Sede precisó más tarde la lista de temas que se trataron con el presidente Fernández. Además de la cuestión aborto, mencionó la “crisis económico-financiera, la lucha contra la pobreza, la corrupción y el narcotráfico”.



El encuentro comenzó a las 10:27 hora local (6:27 de la Argentina) y finalizó a las 11:11 hora local (7:11 de la Argentina). Sobre el final, tuvo lugar unintercambio de obsequios, con la participación de la primera dama Fabiola Yañez y funcionarios que integran la delegación.



Antes del encuentro con el papa, el Presidente participó de una misa “por la reconciliación” en la Basílica de San Pedro celebrada por el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Participó toda la comitiva presidencial.

“Tuvimos una reunión que a mi juicio fue muy grata, más que grata. Es un pastor de la Iglesia enorme y un líder moral inmenso”. Alberto Fernández

Sánchez Sorondo hizo múltiples referencias a la Argentina, entre las que sobresalieron las menciones al expresidente Juan D. Perón. “Perón nunca se imaginó que iba a haber un papa argentino y uno tan cercano a él. Dios nos está mostrando un camino importante, para que la Argentina se ponga de pie”, dijo.

“Francisco va a hacer lo que pueda para ayudarnos con la deuda”

La gira europea de Fernández tiene como principal objetivo sumar masa crítica para la renegociación de la deuda argentina con el FMI y los organismos internacionales. A pesar de las diferencias por el aborto, el papa Francisco dio su apoyo a esta iniciativa.

“Le pedí que nos ayude con el tema de la deuda y lo va a hacer”, dijo el presidente.

“El Papa ya nos está ayudando mucho. Valoro mucho su ayuda porque es un argentino preocupado por su Patria. Toda la deuda trajo pobreza y marginación. El Papa estoy seguro que va a hacer lo que pueda hacer por ayudarnos”, amplió Fernández.

El Vaticano reunirá el próximo miércoles en la Santa Sede al ministro de Economía Martín Guzmán y a la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva, además de otros economistas del mundo, en un seminario sobre inclusión e integración.

Reuniones con el presidente y el primer ministro de Italia

Fernández, ayer, con el primer ministro Giuseppe Conte.

Tras la visita a Francisco, el presidente Alberto Fernández se entrevistó en Roma con su colega italiano, Sergio Mattarella, y con el primer ministro de ese país, Giuseppe Conte.

Fernández se reunió cerca de 50 minutos con Conte en el Palacio Chigi de la capital italiana, donde fue recibido con el himno nacional argentino, y tras un encuentro a solas entre los dos mandatarios, luego se sumaron las delegaciones de los dos países.

Junto al presidente, estuvieron el canciller Felipe Solá; la ministra de Justicia, Marcela Losardo; los secretarios de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, y el embajador en Roma, Tomás Ferrari.

Luego, Fernández se reunió cerca de 40 minutos con Mattarella, a quien saludó en el segundo piso del Palacio Quirinale, un edificio construido en 1573 como residencia de verano para el papado, que desde 1947 funciona como residencia para el presidente de la República.

De la reunión en la denominada Sala alla Vetrata, participó junto a Fernández la misma delegación que había asistido al encuentro con Conte. Del lado italiano, sobresalía el canciller Luigi Di Maio.

Análisis: Un traspié que empaña el encuentro

Hay un largo camino por delante y a nadie deberían sorprender las diferencias. La cuestión del aborto es un tema no saldado entre este gobierno que recién comienza y Francisco. Sin embargo sí sorprende que no haya habido una versión única acerca de cómo fue abordado el tema en los contactos que mantuvo el presidente con el papa y el secretario de Estado Parolin. Revela un tipo de improvisación que no está a la altura de las relaciones con la Santa Sede.



El presidente cometió la imprudencia de negar que la cuestión sobre la interrupción legal del embarazo hubiera estado en la agenda. La versión no podía seguir andando por demasiado tiempo: un comunicado del Vaticano la incluyó en el temario bajo la nomenclatura que emplea habitualmente para el tema: “protección de la vida desde su concepción”. El gobierno debió admitir más tarde el traspié. ¿Se intentó mostrar sintonía plena con el papa “peronista”? ¿A qué audiencia? ¿La interna?



El caso recuerda al presidente Menem, cuando se obstinaba en ocultar la preocupación del Vaticano por el costo social de sus políticas en sus frecuentes visitas al papa Juan Pablo II. Inexplicable.

La gira del presidente :

Hoy : Reunión en Roma con el titular de la FAO Qu-Dongyu.

Lunes 3 de febrero: Reunión en Berlín con la canciller alemana Angela Merkel, en la sede de la Cancillería Federal.

Martes 4 de febrero: Encuentro con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

Miércoles 5 de febrero: Reunión con el presidente de Francia Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.