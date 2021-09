El anuncio petrolero del presidente Fernández que tomó por sorpresa a propios y ajenos en Neuquén

El tironeado proyecto de ley para la promoción de inversiones petrolera llegará al Congreso este mes. Así lo aseguró ayer el presidente Alberto Fernández en declaraciones a la prensa. En Neuquén prefirieron no hablar sobre el pronunciamiento, pero insisten en leer un elevado grado de intencionalidad por parte del Frente de Todos en hacer avanzar una iniciativa que, aseguran, no tienen aún las provincias petroleras y que, según los trascendidos, no tendría los acuerdos necesarios.

El proyecto fue enumerado por Fernández, junto a otros tres, como prioritarios y actualmente es revisado por la Secretaría Legal y Técnica, por lo que se estima que no tardaría mucho en ser enviado al Congreso de la Nación.

Los dichos del mandatario nacional no solo tomaron por sorpresa a las autoridades provinciales, también asaltó a los propios vinculados al tema que, hasta ayer, no tenían certezas del destino que cursaba el proyecto girado a Presidencia hace un par de semanas. Más tarde estimaron que el miércoles de la semana próxima podría ingresar por Mesa de Entrada del Poder Legislativo.

Hasta ayer era una incógnita sí el mandatario se apresuró al desconocer el ruido que generó el encapsulado texto o si, por el contrario, hará oídos sordos a los advertencias de las provincias.

El proyecto, que arrastra especulaciones en torno a su contenido, ya que desde el gobierno neuquino aseguran no haber recibido el texto definitivo, fue capitalizado políticamente por el MPN en el tramo final de la campaña. El gobernador Omar Gutiérrez cuestionó que no se socialice con las provincias productoras y la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), antes de su giro al Congreso.

También criticó puntos que, según él mismo son trascendidos, como una rebaja impositiva, recortes en las regalías y la creación de una comisión nacional para la aprobación de proyectos de inversión. Otro advertencia fue que se trate de una ley solo enfocada en el no convencional, lo que podría generar la oposición de otras cuencas.

Si efectivamente se trató de un globo de ensayo, funcionó bastante bien. Todo los actores de peso del MPN, el partido más petrolero del país, salieron a dar su opinión. Sin embargo, con la intervención de Guillermo Pereyra, el discurso se enderezó porque el sindicalista celebró un proyecto que incentive las inversiones.

El MPN, sin desaprovechar la chance proselitista de enfrentar una amenaza foránea, se sinceró al reconocer que al final de cuentas, según lo establece la Constitución Nacional, no puede haber legislación regresiva sobre la propiedad de los recursos naturales (Ley Corta).

Un referente del partido aseguró que "es bienvenida una ley que fomente las inversiones, pero no cualquier ley", como para sintetizar lo que está redondeando, más allá del documento impreso, el partido gobernante.

El presidente de la Nación agregó que buscará que el paquete legislativo tenga despacho antes de fin de año.