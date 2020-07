El artículo del nuevo plan de turismo que preocupa al sector estudiantil

El nuevo plan para auxiliar y promover el turismo nacional, que impulsa el Gobierno, genera preocupación en el empresariado por algunos puntos que consideran polémicos o negativos para el sector, sobretodo el estudiantil, pero por ahora en Bariloche se mantiene la cautela y estudian en detalle el proyecto.

El llamado “Plan Turismo Nacional”, ideado por el ministro Matías Lammens y defendido en diputados por el formoseño Gustavo Fernández Petri, ya tiene dictamen de mayoría en la comisión de turismo pero debe pasar ahora por las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Defensa del Consumidor, antes de llegar al recinto para su eventual sanción como ley.

La oposición, encabezada por la UCR- Juntos por el Cambio, sostiene el proyecto para declarar la emergencia turística y tuvo un dictamen de minoría.

Ayer entre el empresariado de Bariloche comenzó a circular el proyecto pero ya había advertencias de artículos que generaban preocupación. El principal es el artículo 9 que establece un sistema de compensación para los usuarios que compraron paquetes o servicios con agentes de viajes, hoteles, alojamientos temporarios y empresas de transporte, y que no pudieron realizar el viaje.

Según este artículo se deben ofrecer a los usuarios tres opciones:

a) la reprogramación de los servicios contratados, respetando la estacionalidad, calidad y valores convenidos, dentro de un período de dieciocho (18) meses posteriores al levantamiento de las medidas restrictivas de circulación adoptadas por el Poder Ejecutivo nacional.

b) la entrega de vouchers de servicios para ser utilizados hasta 18 meses posteriores al levantamiento de las medidas de restricción, los cuales serán transferibles a terceros y deberán brindar el acceso –sin penalidades- a idénticos servicios contratados u otros que pudiera aceptar el cliente.

c) el reintegro de los servicios contratados mediante el pago de tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas con vencimiento la primera de ellas dentro de los veintiún (21) días hábiles de recibida la solicitud de reembolso.

Un referente del turismo de Bariloche consideró que este último punto “provocaría el quiebre de las empresas estudiantiles”, ante la posibilidad de una catarata de reclamos de devolución de paquetes.

El turismo estudiantil hasta ahora había insistido con la no anulación de viajes y ofrecía una postergación para reprogramar los viajes de egresados cuando las autoridades sanitarias lo permitan. Se estimaba que en primavera podrían comenzar y se extenderían hasta el verano de 2021.

El proyecto oficial dice que caso de duda respecto de cómo resarcir a los pasajeros que no pudieron cumplir su viaje, “las previsiones antes dispuestas deberán interpretarse en favor de los usuarios”.

Otro artículo que genera alarma fue el 3 inciso B que establece que el sector debe demostrar que no pudo realizar ninguna actividad durante la cuarentena y que no tuvo ingresos. Para la diputada Lorena Matzen (UCR) este punto es “provocador” y cuestionó que “no se puede poner en duda que no tuvieron actividad” ante la crisis generada por la pandemia y el cierre de actividades desde mediados de marzo.

También al sector le preocupa el artículo 16 porque de alguna manera el Gobierno nacional no establece eximiciones de impuestos pero le pide a las provincias y municipios que lo hagan. Puntualmente habla de que se “establezcan exenciones en el impuesto de sellos y en el impuesto sobre los ingresos brutos y promuevan que sus municipios otorguen incentivos tributarios, en el marco de este régimen”.