El cáncer de mama también es una cosa de hombres

No recuerda exactamente cuándo pero sabe que fue en el transcurso del 2016, cuando se detectó un bulto en el pezón izquierdo. "Era algo chiquito, como una dureza", describió Facundo García.

"Uno no le da bolilla, más siendo varón. Pensé que era algo así como un barrito y en un momento, me lo intenté apretar. Fue lo peor que pude hacer. Me dejé estar", reconoció este hombre de 46 años.

Su pareja comenzó a indagar en internet y en paralelo, García apuró una consulta con un especialista. En diciembre del 2019, luego de una punción, le detectaron cáncer de mama. "Ya estaba medio avanzado, había hecho una micrometástasis. Un mes después, me hicieron una mastectomía en la que me sacaron la mama izquierda y los ganglios", relató.

De los 21.000 casos de cáncer de mama que se detectan anualmente en Argentina, un 1% corresponde a varones, lo que representa alrededor de 210 casos al año. El número no es alarmante, pero al no haber suficiente concientización sobre la existencia de este tipo de casos, el diagnóstico suele llegar de manera tardía.

"La percepción es: ¿cómo va a tener cáncer de mama si no tiene mamas? En los hombres existe un tejido remanente muy pequeño, pero existe la posibilidad de desarrollar cáncer de mama (aunque es poco frecuente)", explicó el médico mastólogo Marcelo Puig Lomez, director de la Unidad de Mastología de Fundación Intecnus.

Se detecta 1 caso de cáncer de mama en hombres, de cada 100 en mujeres. En sus 30 años de carrera, este médico atendió 8 casos.

La aparición de esta patología suele ser más tardía en varones que en mujeres. Si bien la prevalencia es en mayores de 60 años, pueden surgir casos a edades más tempranas.

"La aparición de un bulto, cambios en el pezón o la areola, secreciones o alteraciones en la piel son los signos que alarman y llevan a un varón a la consulta", precisó Puig Lomez que, además, es miembro titular de la Sociedad Argentina de Mastología (SAM).

La especialista en Imagenología Mamaria explica al paciente cómo será la práctica antes de comenzar la mamografía. Foto: Marcelo Martínez

Como los casos de cáncer de mama en hombres son de baja incidencia, el protocolo de mamografías no está indicado. Por eso, los casos suelen llegar más avanzados a la consulta médica.

"Los hombres tienen más chances de morir de un infarto que por cáncer de mama. Pero la idea es concientizarlos que, ante la presencia de un bulto, alteraciones en la areola o pezón o, secreciones, deben consultar a un mastólogo para descartar una lesión oncológica", expresó.

Factores de riesgo

Facundo consideró que "el estrés de Buenos Aires le provocó la enfermedad". Vive en Bariloche desde hace 25 años, pero en el medio, pasó tres años en Buenos Aires a fin de que su pareja terminara sus estudios.

"El bulto empezó a crecer hasta que ya se empezaba a notar. Cuando me dieron el diagnóstico, no me gustó nada. Es una patada y la cabeza te juega muy en contra", aseguró.

Consideró que el tratamiento con aceite de cannabis para afrontar la quimioterapia fue fabuloso. "Empecé a tomarlo no bien me detectaron el cáncer. El médico me dijo que era una opción. Nunca tuve vómitos ni arcadas. Y eso que el oncológo me había advertido que, como era joven, flaco y fuerte, lo iba a atacar con todo e iba a ser complicado", indicó.

Puig Lomez recalcó que "existen varios factores de riesgo en el cáncer de mama en hombres, como la exposición a los estrógenos y los antecedentes familiares". El especialista recordó que, "las transiciones de género hacen que muchos hombres usen hormonas femeninas y eso aumenta el riesgo. Las hormonas estimulan el tejido mamario y aumenta la posibilidad de cáncer de mama", especificó.

Expresó, por otro lado, que "cuanto más directos son los antecedentes familiares de cáncer de mama, más fuerte es el riesgo. Y cuanto más jóvenes tuvieron el cáncer ya sea mi mamá o mi abuela, el riesgo es mayor que si lo hubieran tenido a los 60".

La cirrosis y la obesidad son otros factores de riesgo. Además, entre el 10 y el 20% de los pacientes sufre una mutación específica en el cromosoma 18 que codifica su cáncer de mama.

Hombres y mujeres, mismo tratamiento

Los tratamientos del cáncer de mama son idénticos en hombres y en mujeres. Al depender del tipo de tumor y de su tamaño en el momento en que se diagnostica, son individualizados según cada paciente.

"Un diagnóstico precoz en cáncer de mama en hombres o mujeres tiene excelente pronóstico. Y cuando no llegamos a detectarlo precozmente, tenemos múltiples herramientas terapéuticas para solucionarlo y altas posibilidades de cura", advirtió Puig Lomez.

Después de un arduo tratamiento en medio de la pandemia por Covid-19, Facundo logró el alta médica en noviembre del 2020, aunque no descuida sus controles periódicos. "No es algo para nada común. Y no deja de ser un problema ginecológico. De hecho, vas a atenderte al Centro de la Mujer, todas las mujeres te miran y salís con una carpeta rosa. Ya para una mujer es algo tortuoso, imaginate para un hombre. Hoy, no dejo de decirle a mis amigos que se hagan una mamografía, que se toquen las mamas a modo de control", señaló.

En tantos años de trayectoria, Puig Lómez dijo que no suele haber sorpresa en este tipo de diagnósticos. "Cuando un hombre llega a la consulta ya viene sospechando que puede tener cáncer. Y para quien confirma el diagnóstico, es un golpe muy fuerte por el impacto que tiene la palabra. Asusta porque está asociada a la muerte, pero, en realidad, no es así", indicó.

Una unidad de mastología

Los primeros días de octubre, el mes de sensibilización del cáncer de mama, Fundación Intecnus anunció la puesta en marcha de una Unidad de Mastología. Puig Lomez aclaró que se trata de la primera de su tipo en la región.

Está conformada "por un equipo transdisciplicario para abordar las patologías mamarias en forma conjunta, desde todos los ángulos en que se pueda abordar".

"Una Unidad de Mastología cuenta con un mastólogo, oncólogo, clínico, imagenólogos mamarios, radioterapeutas, psicólogos, especialistas en rehabilitación asociada a la cirugía mamaria. Es un beneficio que el paciente sea abordado por un equipo médico. Se discute el caso en un comité", resaltó.