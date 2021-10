“Despertar dragones”, la propuesta de octubre en Bariloche

En el mes de la sensibilización y lucha contra el cáncer de mama, la Fundación Proyecto Nahuel Rosa propone un abanico de actividades para concientizar y prevenir la enfermedad. “Despertando dragones” es el lema del programa del que, por primera vez, participan los Concejos de Bariloche y Dina Huapi.

“La idea es descubrirnos, sacarnos los miedos, hablar sobre la rehabilitación pero también sobre los controles para la detección temprana de la enfermedad. No solo en mujeres sino también en varones”, indicó Gabriela Borraro, presidenta de la fundación en Bariloche. “Se trata de despertar la inquietud y tomar conciencia sobre lo que nos pasa”, agregó.

La fundación propone la técnica terapéutica de la practica del deporte de Bote Dragón para la rehabilitación del cáncer desde 2018 en Bariloche. “Es una actividad inclusiva y gratuita para personas que pasaron por esta patología, en especial el cáncer de mamas. Facilita el drenaje linfático natural y es preventivo a la formación de linfedemas, una patología que puede surgir tras la extracción de ganglios mamarios cancerígenos”, señaló Borraro.

“Como fundación -describió-, usamos el deporte desde lo terapéutico a lo convencional. Lo que queremos es captar a aquellos que no padecen la enfermedad, que están sanos para concientizarlos en la prevención”.

La fundación hace hincapié constantemente en la necesidad de detectar en forma temprana la enfermedad. “Hay que trabajar con personas que no han pasado por esto. Personas que por miedos, ignorancia, o no tener recursos económicos, no se hacen estudios. No sirve concientizar a personas que ya han transitado la patología. Lo que planteamos es que nadie está exento”, enfatizó.

El “Té rosa” será una de las primeras actividades del mes. Será el sábado 9 de octubre en el complejo Villa Huapi, donde se brindará una charla.

Del 13 al 19 de octubre, se pondrá en marcha la campaña “Mecha rosa”. En dos peluquerías (El Athelier de Yaneth y Gimena Balato Estilista), se pintará una mecha rosa a fin de visibilizar el mes de sensibilización. “Es un mensaje a nivel mundial sobre la necesidad de los controles para la detección temprana”, mencionó Borraro.

El viernes 15 de octubre, el deportólogo Pablo Cozzarín disertará sobre la actividad física en aquellas personas que han atravesado por el cáncer en época de pandemia. Ese mismo día, el coach ontológico, Carlos Sánchez, abordará el tema “No luchar contra el cáncer”. “El enfoque es que se trata de una enfermedad que apareció para enseñarnos algo”, dijo Borraro.

Las ceremonias “Despertar dragones” y “De la flor” tendrán lugar el sábado 16 de octubre en el lago Gutiérrez, sobre la costa de Villa Los Coihues. Habrá regatas competitivas sobre bote dragón con la participación de equipos de Conesa y San Martín de los Andes. También se sumarán representantes de la Embajada de la República China.

“Es la apertura de la temporada de regatas. Se hace un ritual para destapar el dragón. La ceremonia de la flor, en cambio, tiene como fin homenajear y recordar a aquellas mujeres que no pudieron superar el cáncer de mama”, advirtió.

El 19 de octubre, se llevará a cabo una “Campaña de prevención y detección temprana”, junto a los Centros de Desarrollo Infantil de la Secretaría de Desarrollo Humano de Bariloche y profesionales del sanatorio San Carlos. Se realizarán mamografías y ecografías mamarias a las madres de los CDI, mayores de 40 años, en situación de vulnerabilidad y sin obra social. “El diagnóstico será evaluado de forma inmediata y los casos detectados contarán con un seguimiento”, destacaron.

“Multiplicadores de prevención” es la charla a cargo del mastólogo Javier Cabaña y la especialista en Imágenes, Camila Pla, del sanatorio San Carlos. Será el viernes 22 de octubre, en el Salón de Usos Múltiples del Soyem y esta destinada a referentes, docentes y empleados de los CDI.

“La noche rosa” cerrará el programa el viernes 29 de octubre, con un brunch con baile y música de los 80 y 90. “Para más de uno, es una fiesta haber superado esto. Hay que festejar la vida”, concluyó Borraro.