El certificado de antecedentes puede demorar más de 3 meses

Las indicaciones son claras. Sólo se atiende con turno, pero estos demoran una eternidad. Foto César Izza.

Poder renovar el carnet de conducir o sacar una nueva licencia en Roca se ha convertido en un martirio para los automovilistas. En el municipio, si el vecino va con toda la documentación solo se tarda unos minutos en terminar el trámite. Pero el problema está en poder acceder a un documento previo clave como es el certificado de antecedentes y los turnos disponibles para solicitar ese papel se están dando para noviembre, es decir a más de 90 días.

En el sitio web de la Policía de Río Negro, en la sección de turnos-Certificado de Antecedentes Cuerpo Vial, se puede elegir qué día pedir turno para presentar los papeles y solicitar ese documento. En rojo figuran todos lo que ya están ocupados. Los vecinos que tienen cita deben llevar original y copia de DNI; original y copia de partida de nacimiento y el comprobante pagado del sellado.

Este medio intentó comunicarse con la Policía de Río Negro para saber el motivo de la demora, aunque no respondieron a la consulta. El funcionario que sí dialogó con este diario, molesto por esta situación, fue el Director de Tránsito y Transporte municipal Diego Iraldi.

“La Policía Caminera está demorando el trámite, ellos solicitan los antecedentes de tránsito a Viedma y no les envían todos los que necesitan, por eso están dando solo 8 turnos por día, es muy poco para la cantidad de automovilistas que hay en Roca”, expresó.

“El tema del certificado de antecedentes es un capricho y quien produce este costo es el Cuerpo de Seguridad Vial de la Provincia de Río Negro”, remarcó. El funcionario explicó que la Dirección de Tránsito no dejó nunca de emitir licencias, “nos hemos acomodado a las medidas sanitarias y a las disposiciones que marca el Cuerpo Vial de Roca”.

Para renovar la licencia se pide fotocopia de DNI, la licencia a punto de vencer, el certificado de antecedentes, la planilla médica y el libre de deuda municipal. En caso de tramitarla por primera vez o si lleva vencida más de un año hay que hacer un examen teórico y práctico.

Iraldi contó que cuando comenzó la pandemia hubo problemas para completar el trámite para los tenían que sacar su licencia nueva porque no se podía realizar la prueba de manejo en la Cooperativa de Tránsito detrás de Policía Caminera, ya que habían cerrado sus puertas en el marco de las medidas que implementó la provincia.

“Tuvimos que tomar la decisión de no hacer licencias por primera vez porque no se podía realizar la prueba práctica y constatar que la persona está capacitada para conducir un vehículo”, explicó.

El número de WhatsApp de la comuna para comunicarse y gestionar el carnet es 298 4218299.

No hay excusas en pleno apogeo tecnológico

Por Jorge Vergara

Ni siquiera la pandemia sirve como excusa para que un turno por un simple certificado de antecedentes demore 90 días o tal vez más. Es poco serio que un ciudadano de Río Negro que necesite ese trámite con urgencia, deba resignarse a esperar 3 meses para recién ser atendido y a eso sumarle el tiempo que demore en llegar el papel.

Y no hay excusas porque si para algo sirvió la pandemia fue para descubrir que el mundo tecnológico nos podía resolver muchas cosas desde una oficina e incluso desde casa. Para un certificado de antecedentes hace falta una base de datos y una persona que lo gestione. Es decir, como mucho dos o tres días, que ya era una exageración.

El Gobierno rionegrino debería prestar atención a estas cosas que no son menores. El aislamiento no necesariamente debe paralizar todo, porque el mismo Estado sigue funcionando. Mal en este caso, pero sigue funcionando.

Un trámite simple está demorando casi cien días.

Los casilleros de turnos ya están completos por los tres meses que vienen y no por demasiados pedidos, sino por la lenta respuesta del organismo encargado del trámite, en este caso la Policía rionegrina.