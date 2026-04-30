La Legislatura sesiona, con un temario de 289 expedientes y dos bloques nuevos en suspenso

Labor Parlamentaria definió un temario de 289 expedientes para la sesión legislativa de hoy, destacándose el tratamiento del acuerdo de la Provincia con los consorcios privados que exportarán -desde el año próximo- GNL por el Golfo San Matías y, también, la desregulación de la actividad farmacéutica.

Después del tilde de los temas, el vicegobernador Pedro Pesatti informó de su autorización del bloque de La Libertad Avanza, que integra César Domínguez. Eso generó reacciones contrarias; entonces se acordó dejar esa decisión pendiente hasta la próxima reunión.

La bancada de Cambia Río Negro, alineada al diputado Aníbal Tortoriello, ya está asentada en ese halo institucional.

Las dos bancadas «a medias»

En concreto, los bloques plenos son siete, pero, ahora, hay dos llamativamente en suspenso, aún las resoluciones de reconocimiento de Pesatti y sus habilitaciones administrativas, con sus designaciones de secretarios. Sus limitaciones radican en los espacios institucionales de funcionamiento.

La Comisión de Labor Parlamentaria definió anteanoche el extenso temario para la sesión de este jueves. Foto: Gentileza

Frente a los reparos, Pesatti insistió en la defensa de sus facultades, especialmente frente a las objeciones de Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, que es el partido por el cual Domínguez llegó a la Legislatura. Esa fuerza requirió la revocatoria del legislador, pero la Justicia lo confirmó en su banca.

El presidente del bloque de JSRN, Facundo López, planteó postergar la definición para la próxima reunión de Labor, colocando esa condición libertaria en la misma indefinición de la bancada de Cambia Río Negro.

Los trámites pendientes por la inactividad explican los 255 proyectos que figuran en el temario, que son de declaración, resolución y comunicación.

La sesión de hoy será la primera del período Ordinario. Este tardío inicio determinó un cúmulo de expedientes y, por eso, el orden del día totaliza 289 proyectos.

La lista confeccionada contiene 255 proyectos de resolución, comunicación y declaración, 13 proyectos de ley -dos de doble vuelta, y 21 expedientes de urgente tratamiento.

Proyectos centrales

Once proyectos de ley -otros dos ya fueron aprobados en primera vuelta- concentrarán el debate legislativo.

Esa nómina comprende el acuerdo de Río Negro con los consorcios Southern Energy SA (SESA) y San Matías Pipeline (SMP) para la operación de dos unidades flotantes de licuefacción en el golfo San Matías para la exportación de GNL.

Otro expediente central será la desregulación de la actividad farmacéutica y, en la sesión misma, el oficialismo incorporará modificaciones a su proyecto original, según se adelantó en la comisión de Sociales.

Además, se tratará un plan de Salud Digital donde se habilitan sistemas de telemedicina y la receta electrónica; y, en otra iniciativa, el gobierno pretende la modernización de los procesos de Trabajo.

Finalmente, llegará al recinto el proyecto de Yolanda Mansilla para que los policías usen armas no letales, como pistolas Taser, aerosoles irritantes y proyectiles de impacto controlado.