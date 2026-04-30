El cerro Chapelco rumbo al invierno: habilitaron una de las obras centrales en la base de la montaña

El Concejo Deliberante de San Martín de los Andes dio el visto bueno ayer miércoles a la continuidad de las tareas para mejorar y dejar asfaltada la playa de estacionamiento del cerro Chapelco.

Las obras forman parte del plan de reacondicionamiento que lleva adelante desde el año pasado la empresa Don Otto, la nueva concesionaria del centro invernal.

El secretario de Turismo de San Martín de los Andes, Alejandro Apaolaza, aseguró que la decisión de los concejales dejaría en condiciones la reactivación de la obra luego de quedar temporalmente paralizada este mes.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, indicó que la ordenanza que aprobó el cuerpo por 11 votos a favor y uno en contra incluye la resolución general del estudio de impacto ambiental del estacionamiento, obra que prevé un nuevo sistema de escurrimiento.

«Es una obra que viene para beneficiar a todos, no a alguien en particular», agregó el titular de Turismo municipal, quien destacó que el nuevo estacionamiento, entre sus principales beneficios, ya no permitirá que los líquidos combustibles que desprendan los vehículos caigan directamente sobre la tierra, como pasaba hasta ahora.

Obras en el cerro Chapelco: un planteo antes del visto bueno

El sector destinado al estacionamiento, no obstante, había generado controversia en los últimos días.

Las comunidades mapuches Vera y Curruhuinca, que habitan la montaña y tienen la propiedad comunitaria de su base, presentaron objeciones contra el desarrollo de los trabajos en esa zona al considerar que no se había respetado el proceso de consulta libre e informada.

El planteo se conoció en febrero y derivó en la conformación de una mesa de diálogo que incluyó al Gobierno provincial, la firma concesionaria, el municipio y las comunidades.

Después de un primer acuerdo, el conflicto reapareció a mediados de abril, generando una segunda paralización de las tareas para nivelar el suelo y comenzar con el asfalto del predio donde estacionarán los vehículos.

Al respecto, Apaolaza indicó que las obras, en rigor, «no estaban paralizadas». Señaló que el decreto del intendente Carlos Salonitti ordenó la remediación del lugar, dejando abierta la posibilidad de remover el suelo y las pilas de arena presentes en el sector. «Lo que se frenó es el asfalto», añadió.

El sector que se asfaltará había recibido la intervención de maquinaria. Foto: Alejandro Apaolaza.

La sanción de la ordenanza, dijo, se dio con la oposición de las dos comunidades. «No se oponen al desarrollo o al resto de las obras, como el recambio de los medios de elevación. Lo que quieren y plantean es la protección de sus recursos«, analizó.

El funcionario remarcó que durante el proceso de diálogo, las comunidades no manifestaron cuestionamientos contra el aprovechamiento económico de la montaña y que el desencuentro tiene que ver con el proceso de consulta, porque «consideran que no se les avisó como correspondía cuando empezaron los movimientos de suelo«.

Obras en el cerro Chapelco: qué pasa con el asfaltado del acceso

Sobre la obra de asfalto en la Ruta Provincial 19, que sirve como acceso para la montaña y también está contemplada por el contrato de concesión, dijo que el municipio no tiene participación en ese debate, ya que su traza pasa íntegramente por tierras de la Provincia y de Parques Nacionales.

«Es otro proceso, no hemos sido convocados. La consulta la está llevando adelante el Ejecutivo con las comunidades», añadió.

El referente municipal aseguró además que las acciones de mejoramiento vienen avanzando de acuerdo a lo previsto. En cuanto al recambio de los medios de elevación, detalló que ya se instalaron las torres y los cables. También se encuentran prontas a colocar las telecabinas, claves para aumentar la capacidad de transporte entre las pistas del centro invernal.