Julieta Corroza y senadores «dialoguistas» se reunieron con Luis Caputo y reclamaron fondos adeudados

La senadora de La Neuquinidad, Julieta Corroza, participó de una reunión de legisladores «dialoguistas» con el ministro de Economía de la Nación, Luis «Toto» Caputo, donde se expusieron reclamos de las provincias por fondos adeudados y obras incorporadas en el Presupuesto.

La representante de Rolando Figueroa en la Cámara Alta llevó un planteo particular por 30.000 millones de pesos no transferidos desde el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) a las escuelas técnicas de la provincia.

El encuentro incluyó también al senador Eduardo Vischi (UCR), Carlos Mauricio Espínola (PU), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Beatriz Ávila (Independencia), Flavia Royón (Primero Los Salteños), Bartolomé Abdala (LLA) y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich.

Según dijo Corroza a Diario RÍO NEGRO, la reunión se realizó a pedido de este grupo de senadores «dialoguistas» que acompañan algunas iniciativas del gobierno nacional en la Cámara Alta, otras no, pero que están dispuestos a discutir los proyectos.

En ese sector había malestar hacía algún tiempo al no ver reflejados en su provincia los compromisos asumidos por el gobierno en el Presupuesto 2026. «Se aprobó para darle gobernabilidad a la gestión, pero también tienen que incluirnos en esa gobernabilidad, sino no sirve de nada», analizó Corroza.

El reclamo de Neuquén

La senadora de La Neuquinidad explicó que la provincia no tiene obras significativas comprometidas, tras la finalización del puente de La Rinconada, y que de algunas rutas nacionales ya se empezó a hacer cargo el gobierno de Rolando Figueroa a través de acuerdos con Vialidad.

En cambio, el reclamo a Caputo se centró en un financiamiento de unos 30.000 millones que el Presupuesto 2026 comprometió para las escuelas técnicas de Neuquén a través del INET.

Corroza explicó que el ministro de Economía aseguró que está el compromiso de destrabar los pagos, al igual que los correspondientes a los programas de Discapacidad, otro de los planteos.

Ley de Falsa denuncia y reforma electoral

Julieta Corroza, Senadora neuquina por La Neuquinidad.

Si bien el encuentro con Patricia Bullrich y Luis Caputo no abordó específicamente los proyectos de ley que el oficialismo está impulsando en el Senado, la senadora de La Neuquinidad adelantó posición sobre algunos de estos proyectos.

En el caso de la propuesta presentada por Carolina Losada (LLA), que cuenta on dictae para aumentar las penas en el Código Penal por «falsa denuncia», «falso testimonio» y «encubrimiento» en causas vinculadas a violencia de género y delitos sexuales, Corroza planteó su preocupación.

La senadora acercó al oficialismo informes de la ONU Mujeres y de Unicef, entre otras organizaciones, que alertan sobre los perjuicios de este tipo de legislación en casos de abusos o situaciones de violencia en niños, niñas y adolescentes, al desalentar la denuncia de docentes cuando las situaciones se ventilan en espacios escolares.

«El endurecimiento de las penas por falso testimonio no solo impacta sobre las víctimas directas de violencia: también pone en una situación de alta vulnerabilidad a los profesionales que trabajan con niñas, niños y adolescentes, como docentes, trabajadores de la salud y psicólogos/as», alertó ONU Mujeres.

«Rolando me dio libertad sobre este tema. Mi objetivo es que no se trate o no salga», dijo Corroza a este diario.

En cuanto a la reforma electoral, todavía está en proceso de estudio, aunque anticipó que veía como un «retroceso» la reincorporación de la lista «sábana» o el arrastre de candidaturas a partir de la opción que se agregaría a la Boleta Única de Papel para votar lista completa.