El final de abril llega con viento, lluvia y nieve: el pronóstico para el Alto Valle y la cordillera de Neuquén y Río Negro

Finalmente pasó el cuarto mes del año 2026. Se termina abril y se despide con un clima que combinará, según la región, viento, lluvia y hasta posibilidad de nieve.

Pese a este combo climático, se considera que este jueves será uno de los días más tranquilos después del bajón de temperatura que se registró al inicio de semana. De igual manera hacia el fin de semana la situación podría desmejorar.

El pronóstico para el Alto Valle y la Cordillera

Considerando que estamos en la previa de un feriado y para algunos es fin de semana largo, te contamos el detalle del clima para la región del Alto Valle, pero también para la cordillera de Río Negro y el sur de Neuquén por si estás planeando una mini escapada de descanso.

En Roca, el clima será el siguiente:

Temperaturas: Máxima 22°C (Día) | Mínima 3°C (Noche)

Máxima 22°C (Día) | Mínima 3°C (Noche) Estado del Cielo: Mayormente Cubierto tanto de día como de noche.

Mayormente Cubierto tanto de día como de noche. Viento (Velocidad y Dirección): 25 km/h del Oeste (Día) | 20 km/h del Sudoeste (Noche).

25 km/h del Oeste (Día) | 20 km/h del Sudoeste (Noche). Ráfagas: 29 km/h (Día) | 41 km/h (Noche).

En Neuquén

Temperaturas: Máxima 21°C (Día) | Mínima 5°C (Noche)

Máxima 21°C (Día) | Mínima 5°C (Noche) Estado del Cielo: Parcialmente Nublado tanto de día como de noche.

Parcialmente Nublado tanto de día como de noche. Viento (Velocidad y Dirección): 18 km/h del Oeste (Día) | 28 km/h del Sudoeste (Noche).

18 km/h del Oeste (Día) | 28 km/h del Sudoeste (Noche). Ráfagas: 22 km/h (Día) | 51 km/h (Noche).

Bariloche

Temperaturas: Máxima 10°C | Mínima 4°C

Máxima 10°C | Mínima 4°C Estado del Cielo: Mayormente cubierto con probabilidad de precipitaciones (10-40%) hacia la noche.

Mayormente cubierto con probabilidad de precipitaciones (10-40%) hacia la noche. Viento: 13 a 41 km/h.

13 a 41 km/h. Ráfagas: Hasta 50 km/h por la tarde y noche.

Villa La Angostura