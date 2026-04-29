Máxima Zorreguieta llegó a Bariloche para ser la invitada destacada del Foro Llao Llao

La reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta, participará como invitada destacada en una nueva edición del Foro Llao Llao, que comenzó este miércoles en San Carlos de Bariloche.

La monarca asistirá en su rol de defensora especial del Secretario General de Organización de las Naciones Unidas para la salud financiera (UNSGSA), desde donde impulsa iniciativas vinculadas a la inclusión y el bienestar económico.

Durante su visita, que se extenderá por dos días, mantendrá reuniones con representantes de bancos, fintechs, plataformas tecnológicas, inversores y empresas del sector agropecuario. Además, participará de sesiones plenarias y de una charla informal centrada en el concepto de salud financiera.

En ese marco, llevará un mensaje enfocado en el impacto positivo que tiene la estabilidad económica de las personas y los hogares no solo a nivel individual, sino también en el desarrollo de países como Argentina y la región.

El encuentro se desarrolla en el tradicional Hotel Llao Llao y reunirá a unos 150 referentes del mundo empresarial. Entre los asistentes se destacan figuras como Adriana Cisneros, Andrónico Luksic y Manfred Paulmann.

Foro Llao Llao: el encuentro con más de una década de historia

El Foro Llao Llao nació en 2011, tras la erupción del volcán Puyehue, cuando el empresario Eduardo Elsztain impulsó un encuentro para reactivar la actividad en Bariloche y generar espacios de diálogo entre líderes del sector privado.

Desde entonces, el evento se consolidó como una cita anual de alto perfil, caracterizada por la participación de empresarios de primera línea y la confidencialidad de sus debates.