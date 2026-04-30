Horóscopo de hoy jueves 30 de abril: las predicciones para cada signos en la previa al fin de semana largo

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Expuesto a demoras, confusiones y errores, quizá muchas situaciones escapen a tu control. Mantén la calma, no creas en promesas. Amor: No pelees con quien amas. Libérate de tensiones y evita que tu energía negativa destruya la pareja. Aléjate si es necesario para preservarla. Riqueza: Tensión con la autoridad. Define tu rumbo, podrás construir imperios sin sentirte presionado por el poder de otros. Bienestar: Elimina el mal hábito de enojarte y gritar, así nunca vas a lograr nada de tu entorno. Con buenos modales y más tolerancia lograrás lo que quieras.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: No dejes que te hagan favores que no solicitaste, te saldrán muy caros. Haz una jugada personal. Amor: Escucha a tu ser amado, hay necesidades del otro que no estás viendo. No reclames, no discutas, actúa con diplomacia. Riqueza: Tendrás creatividad adicional el día de hoy en los asuntos de tu carrera. Pone en primer orden a tus proyectos. Bienestar: Sal de compras, elige algo especial, haz que lo envuelvan para regalo y después obséquiatelo. Te lo mereces.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: La influencia de los astros indica que tienes que luchar mucho para conseguir tus objetivos. Todos los asuntos se van a desarrollar de forma lenta. Amor: Vas a despertar un afecto en una persona mayor que tú. En un principio podría ser maravilloso, pero luego todo se complicará. Riqueza: Aunque no esperas ningún tipo de beneficios por tu excelente desempeño, lo tendrás y será muy agradable. Bienestar: Tendrás la oportunidad de organizar una reunión virtual que tenías en mente, pero la postergarás por falta de ánimo.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: No hagas gastos innecesarios y cuida tus cuentas. Habitualmente eres generoso con el dinero, pero en este momento no lo demuestres. Amor: Tus relaciones íntimas estarán un poco frías y por tu parte no podrás hacer nada para que las cosas prosperen. Riqueza: La falta de comunicación genera incertidumbre en tu entorno laboral. Deberás utilizar todas tus cualidades para aclarar las cosas. Bienestar: Tu esfuerzo ha superado tus expectativas. Te sentirás reconfortado y agradecido. Tómate tu tiempo para disfrutar del éxito.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Pon énfasis en tus objetivos laborales. No te amedrentes ante las dificultades. Al final del día te sentirás orgulloso de tus reacciones. Amor: Condiciones que entorpecen las relaciones afectivas y quizás pases por momentos delicados. Deberás poner lo mejor de ti. Riqueza: Brinda atenciones especiales a tus clientes. Esto no significa comprarlos, sino un reconocimiento hacia lo que ellos te brindan. Bienestar: Aunar criterios para llevar adelante metas que te hayas trazado será tu mayor virtud. Más de una vez te encontrarás mediando entre dos intereses opuestos.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Aunque te cueste reconocerlo necesitarás de tu entorno y de las personas que te rodean. No es nada denigrante aceptarlo. Amor: Acepta esa cita a ciegas, vivirás momentos que nunca antes has experimentado. Anímate a vivir el romance de tu vida. Riqueza: Busca algún modo de ahorro y utiliza ese dinero para posibles imprevistos económicos. Bienestar: Pensar ti mismo no te transforma en egoísta sino que te enseña a auto preservarte.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Una llamada inesperada opacará tu día. No permitas que influya al punto de perder el razonamiento. Debes darle la importancia que tiene. Amor: Si dialogas con sinceridad podrás aclarar asuntos que quedaron en el tintero. No habrá reconciliación, pero te sentirás mejor. Riqueza: Deberás vigilar tus finanzas, encontrarás un pequeño desfasaje que no te será favorable. Dependerá de ti el encontrar el origen. Bienestar: Sentirás gran sensibilidad ante acontecimientos inesperados. Permítete llorar o descargar tu rabia si es necesario.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Pondrás demasiado empeño en una situación que realmente no te interesa. No hagas lo que los demás esperan de ti. Amor: Conocerás a alguien que te producirá más confusión, es un momento muy difícil para las relaciones sentimentales. Riqueza: Todo irá mejorando aunque lentamente. Los proyectos que inundan tu cabeza podrás bajarlos a la realidad. Pon esmero. Bienestar: Te destacarás por la energía positiva que imprimes a cada encuentro. Buscarás rodearte de gente que goce de tus virtudes.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Tus objetivos son ambiciosos y no te falta voluntad para llevarlos a cabo. Cuida los derechos de los demás. Amor: Tu pareja tendrá intenciones de reforzar este amor. Puede haber propuestas de vivienda e inversiones. Es momento de planificar el futuro. Riqueza: No te preocupes tanto por las relaciones laborales, intenta realizar tu trabajo y evitar conflicto. No caigas en provocaciones. Bienestar: Si sólo pudieras poner la misma energía que pones en tu trabajo en el resto de tu vida, conseguirías alcanzar un equilibrio perfecto.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Se resuelven algunos conflictos familiares pero los económicos continúan ejerciendo presión. Los amigos cooperan. Amor: Si sueles enamorarte de la persona menos indicada, no te aflijas. Conseguirás sumar intuición, pasión y sentido común. Riqueza: La estabilidad no será tu fuerte, tendrás que hacer cambios sobre la marcha. Nervioso o no, sacarás adelante todo el trabajo. Bienestar: Si canalizas mal tu energía te expones a altercados sentimentales y afectivos. Tu arrojo te otorga facilidad para salir de situaciones complicadas.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Conservar la calma ayudará a que te mantengas objetivo ante disputas innecesarias. No des la razón a nadie, sólo media para terminar el tema. Amor: No huyas. No naciste para padecer la soledad. Te resultará difícil encontrar tu alma gemela, pero no imposible. Persiste. Riqueza: Confusiones afectan el área laboral, muévete y lograrás mejores resultados. Revisa fracasos para no cometer los mismos errores. Bienestar: El resentimiento y la tristeza te irán apagando, encuentra pequeños incentivos para el día a día que te ayuden a superar esta etapa. Usa tu inteligencia.