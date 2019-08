El chef Matías Tesoriero muestra su arte en el Piso 9 de Buenos Aires

Matías vive con Ailen y Benito arriba de su restaurante Borravino en Villa Pehuenia. Suben y bajan todo el día. Hacen un equipo fascinante. En temporada se pone intenso y en el resto de los días el trabajo no cesa.

Matias cocina muy bien, tiene una mano reconocida por sus pares y por maestras como Dolli Irigoyen. Matías es un animal del producto, un estudioso y curioso de las técnicas, la botánica y las formas. Es sin lugar a dudas un gran candidato para representar a la provincia.

Piso Nueve arrancó en Buenos Aires hace unos meses y es un éxito. Su formato en la cima del CCK, edificio emblema de la cultura argentina tiene la dinámica de un teatro. Uno elige las ubicaciones por la web y cuando ingresás a la merienda o a los dos turnos de la cena te dan un programa donde se referencia al cocinero, los platos, los productos y la zona representada.

Matías en plena tarea culinaria.

Hable con Matías Tesoriero sobre esta invitación:

¿Cómo tomaste la invitación a Piso 9?

Con una emoción muy grande cuando me llamaron, considerando que hay mucha gente, muchos cocineros grosos en nuestra provincia, gente que trabaja mucho y desde hace mucho tiempo. Me emocionó que me hayan llamado y es una enorme responsabilidad la que tenemos.

¿Cómo será el menú?

Bueno tratamos de llevar productos de nuestra región. Un poco más de acá de la zona, regionales y también involucrar de la provincia de Neuquén. Llevamos chivo. Haremos unas empanadas en el primer paso, el segundo será una sopa de hongos que va con una yema a baja temperatura y ricota de cabra de Mauricio Couly y después tenemos una trucha que sale con manzanas de San Patricio Del Chañar y Centenario, con unas nueces tostadas y un puré de coliflor. La trucha será semi curada, que es un proceso que se la marina primero con sal, ralladura de limón, eneldo, coriandro y se la deja un tiempo, luego se la enjuaga, se la seca con un paño y la sellamos en la plancha y la servimos bastante jugosa adentro. Después tenemos el postre que es un bizcocho de chocolate bastante húmedo. Abajo lleva una base de harina de piñón. Son dos cocciones. Es una bomba muy sabrosa, sale con una mermelada de rosa mosqueta, un bizcocho también de piñón roto y crema fresca.

¿Estás nervioso con la fecha en CCK?

Si, bastante! que se yo… es una gran responsabilidad. Tratar de que todo salga bien, además hay un equipo enorme de cocineros. Esto lo lidera Martín Molteni, luego hay un grupo enorme y groso que está ahí para llevar todo adelante, eso esta bueno. Es un proyecto hermoso Piso 9 para revalidar la cocina y demás.

¿Cómo es llevar los productos desde acá?

Los productos, la logística… es algo muy difícil, hemos tratado de usar productos que sean fáciles de transportar como la harina de piñón que no tiene problema de refrigeración y demás. El dulce de rosa mosqueta también. El chivo ellos lo compran directamente en Chos Malal, a la cooperativa y se transporta refrigerado al igual que la trucha.