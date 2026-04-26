Neuquén redujo 43% de la deuda pública heredada y bajó el stock a USD 717 millones

El Estado neuquino hace dos años que no pide crédito para gastos corriente. Foto: archivo Florencia Salto.

La provincia de Neuquén logró cancelar el 43% del stock de deuda pública heredada en poco más de dos años, en un proceso que el gobierno atribuye a una administración austera y a la eliminación de gastos considerados innecesarios. El dato fue confirmado oficialmente y se enmarca en una estrategia de ordenamiento de las cuentas públicas.

El gobernador Rolando Figueroa se refirió al tema durante un acto en Plaza Huincul y aseguró que al inicio de su gestión encontraron “muchísimos problemas”, entre ellos un fuerte retraso de infraestructura y un elevado nivel de endeudamiento.

El jueves 23 de abril «logramos llegar a la cancelación del 43% de la deuda pública que hemos heredado”, afirmó el mandatario, quien remarcó que una parte importante de esos compromisos correspondía a instrumentos financieros utilizados para cubrir gastos corrientes.

Detalló que muchas de esas obligaciones eran “letras para pagar salarios y servicios con una alta tasa de interés”, lo que incrementaba la presión sobre las finanzas provinciales.

Desendeudamiento y reducción del stock

Al asumir en diciembre de 2023, el stock de deuda pública provincial ascendía a unos USD 1.267 millones, mientras que, tras las cancelaciones realizadas hasta el viernes 24 de abril, se redujo a aproximadamente USD 717 millones, según los datos oficiales.

Dentro de ese proceso, la provincia concretó la cancelación total de Letras del Tesoro emitidas por gestiones anteriores, que acumulaban un monto cercano a los USD 307 millones y estaban destinadas a financiar gastos corrientes.

El gobierno sostuvo que la actual gestión evitó tomar deuda para cubrir erogaciones diarias y, en cambio, optó por acceder a financiamiento externo únicamente para obras de infraestructura, especialmente en rutas y proyectos vinculados al desarrollo productivo.

Figueroa destacó que, en paralelo al ajuste del pasivo, se avanzó con obras públicas y se incrementaron partidas en áreas sensibles como salud, seguridad y educación, en un esquema que busca sostener la inversión pública sin deteriorar el equilibrio fiscal.

Contexto fiscal y caída de ingresos

El proceso de desendeudamiento se da en un escenario de caída de transferencias nacionales, que afecta a las provincias por la menor recaudación a nivel país.

Según datos oficiales, las transferencias automáticas desde Nación acumularon siete meses consecutivos de caída en términos reales, con bajas del 8,1% en enero, 7,4% en febrero y 5,6% en marzo en el caso de Neuquén.

A pesar de ese contexto, la provincia sostiene un esquema de ingresos donde las regalías representan cerca del 46%, la recaudación propia el 36% y los envíos nacionales entre el 18% y el 19%, lo que configura una estructura fiscal diversificada.

Desde el Ejecutivo provincial aseguran que este modelo permite amortiguar el impacto de la menor coparticipación y sostener tanto el equilibrio fiscal como la capacidad de inversión, en un escenario económico nacional adverso.

Dos números que explican el proceso

43%: Es el porcentaje de deuda pública heredada que la provincia ya canceló desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023. Implica una reducción significativa de los pasivos y del pago de intereses.

USD 717 millones: Es el stock actual de deuda pública tras el proceso de desendeudamiento. Surge de una baja desde los USD 1.267 millones iniciales, luego de cancelar compromisos y eliminar instrumentos financieros de corto plazo.