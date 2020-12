El coronavirus pone en riesgo la gira de polvo de ladrillo en Sudamérica

La temporada 2021 del deporte está condicionada por la pandemia y el tenis no es la excepción. Mientras en distintas partes del mundo vuelven las restricciones para la circulación, en Sudamérica se flexibilizaron actividades y el futuro inmediato de la disciplina es una incógnita.

Cabe recordar que el coronavirus cambió el panorama económico y el tenis lo afrontó como pudo. Desde los torneos más grandes a los más chicos se vieron afectados. Los premios bajaron en cantidad e incluso varios jugadores y jugadoras decidieron no viajar para evitar exponerse al covid-19.

Uno de los que tuvo su mejor año en este contexto difícil es el argentino Diego Schwartzman, quien finalizó entre los mejores 10 del ranking, para ratificar que está en el mejor momento de su carrera.

El mejor de los tenistas argentinos del momento comenzó el 2020 con buenas actuaciones en la gira por Sudamérica, algo que para las primeras semanas de 2021 es una incógnita, dado a que se da un aumento de casos a partir de las últimas flexibilizaciones y esto podría agravarse cuando bajen las temperaturas, sobre todo el febrero.

La clásica gira de polvo de ladrillo, la superficie más utilizada en la región, es una incógnita y el Peque se pronunció al respecto. “Comenzaré la temporada en Australia y luego existe mucha incertidumbre sobre la gira de Sudamérica, que es la que más me gusta jugar. Todavía no hay precisiones acerca de los certámenes ni está el calendario, porque la pandemia sigue, no se fue”, declaró.

Oficialmente, en Argentina están programados los torneos ATP en Córdoba el 22 de febrero y el de Buenos Aires a la semana siguiente. Pero teniendo en cuenta la situación sanitaria, afirma que esos certámenes se jugarán sería, por lo menos, arriesgado. En las semanas del 7 y 15 de marzo se pautaron Santiago de Chile y Acapulco (que ya es en cemento).

Cabe recordar que para el primer Grand Slam del año, que comienza el 8 de enero en Australia, la qualy se hará en Dubai y los que clasifiquen viajarán para cumplir un aislamiento en el país oceánico antes de jugar.