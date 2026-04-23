Termas de Copahue: 50% de descuento y la última oportunidad para aprovechar la temporada

Visitantes de distintos puntos del país llegan a Copahue para combinar tratamientos termales, descanso y actividades recreativas en la cordillera. Foto gentileza.

En este lugar de Neuquén, donde la tierra respira vapor y el paisaje parece suspendido entre la montaña y el silencio, las Termas de Copahue entran en su último tramo de temporada con una invitación concreta: acercarse ahora, cuando los precios bajan y el tiempo empieza a correrse más lento.

Hay tiempo hasta el 1° de mayo. Y en ese calendario que se acorta aparecen los beneficios: jubilados y pensionados acceden a un 50% de descuento con solo presentar su carnet, mientras que algunas obras sociales cubren hasta el 80% de las prestaciones. En un contexto donde viajar muchas veces queda relegado, el termalismo se abre como una posibilidad más cercana.

“Estamos en el cierre de la temporada de verano, pero con muy buenas condiciones para que la gente pueda venir”, explica Matías Ramos, al frente del Ente Provincial de Termas. La cifra que deja la temporada también habla: casi 180 mil prestaciones y más de 29 mil turistas pasaron por Copahue en estos meses. Los fines de semana largos, dice, rozaron la ocupación plena.

Las termas de Copahue son reconocidas internacionalmente. Foto: Gentileza Neuquén Informa.

Pero hay algo que no entra en los números. Las termas no son solo un destino: son una pausa. “Hoy muchos eligen venir por cuestiones de salud, es casi un servicio esencial”, agrega Ramos. Hay quienes esperan todo el año para ese momento: el barro tibio sobre la piel, el vapor que abre el aire, el cuerpo que se afloja.

Los precios, además, se mantuvieron sin aumentos. La laguna del Chancho, uno de los puntos más buscados del complejo, ronda los 17 mil pesos, y con los descuentos se vuelve aún más accesible. En ese equilibrio entre turismo y tratamiento, Copahue sigue sosteniendo su identidad.

Mientras tanto, lo que viene ya se empieza a proyectar. Está prevista una obra clave: la construcción de un techo en la zona de la laguna del Chancho, con una inversión superior a los 1.200 millones de pesos. “Es fundamental para mejorar la infraestructura”, adelanta Ramos, con la mirada puesta en la próxima temporada.

En el corazón de la cordillera, las aguas termales siguen siendo refugio de salud y descanso, ahora con tarifas más accesibles en el cierre de la temporada.

Y no es lo único. En la capital provincial, el nuevo centro termal de Neuquén está listo para abrir. Faltan detalles administrativos, pero el espacio ya promete ampliar la experiencia: fangoterapia, masajes, tratamientos respiratorios.

Copahue, mientras tanto, sigue ahí. Entre montañas que empiezan a cambiar de color y un otoño que se instala despacio, las termas ofrecen sus últimos días con descuento. Después, como cada año, llegará el la nieva para cubrirlo todo y habrá que esperar otra temporada para volver.