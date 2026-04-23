Vuelos a Neuquén y Río Negro en riesgo por el «apagón meteorológico» anunciado por el SMN: cuáles podrían registrar demoras

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional, nucleados en el sindicato de ATE, lanzaron una medida de paro de actividades para el viernes 24 de abril. La medida es en reclamo por los 140 despidos que se realizó en el organismo y se anunció la semana pasada.

La iniciativa propone un «apagón informativo», lo que implica que los datos del tiempo dejarán de estar disponibles por un tiempo determinado. Si el Ministerio de Trabajo no dicta conciliación obligatoria en las próximas horas, la protesta se mantendrá y podría complicar los vuelos programados en todo el país, incluso los servicios a (y desde) Neuquén y Río Negro.

«Apagón meteorológico», el efecto del paro anunciado por el SMN

Si se concreta el paro del viernes, sería un hecho «inédito» en Argentina porque no existe registros de una medida igual. La medida podría condicionar el servicio en aeropuertos porque los vuelos necesitan de la información meteorológica para poder operar y despegar sin poner en riesgo a los pasajeros.

El «apagón meteorológico» que anunció ATE, será por una franja horaria limitada. Precisamente desde las 5 de la madrugada a las 12, no habrá servicio informativo del clima.

Debido a que no se trata de un paro de 24 horas, en los aeropuertos creen que los vuelos, más que cancelaciones, podrían sufrir demoras. La mayoría no quiere arriesgarse a despegar si no llegan a contar con información clave del pronóstico del tiempo.

Es necesario señalar que esta información resulta clave porque, según la Organización Meteorológica Mundial, sirve para garantizar la «seguridad, eficiencia y regularidad de los vuelos». La información influye en toda la operación desde la planificación hasta el aterrizaje y «las condiciones atmosféricas (niebla, tormentas, viento) tienen un impacto directo en el rendimiento de la aeronave y la capacidad de los aeropuertos».

Fuentes gremiales del SMN explicaron que durante el apagón, los informes «sólo van a existir para vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales». También aclararon que a los vuelos que arriben «habrá que atenderlos si no fueron reprogramados. Los que tienen que reprogramar sí o sí son los que despegan en el horario del cese de tareas».

Los vuelos a Neuquén y Río que podrían registrar demoras

No se brindó un detalle de los vuelos que podrían verse afectados, de igual manera a continuación te dejamos los servicios programados para este 24 de abril a Neuquén y Río Negro, dentro de los horario de paro. Se recomienda revisar el estado de vuelo para prevenir inconvenientes.

Desde Aeroparque a Neuquén:

AR1822

AR1406

AR1524

AR1414

AR1642

WJ3161: cancelado

WJ3165

Desde Aeroparque a Bariloche:

AR1666

AR1674

FO5240

WJ3041: cancelado

Desde Neuquén a Aeroparque:

AR1631

AR1637

AR1431

WJ3162: cancelado

WJ3166

Desde Bariloche a Aeroparque: