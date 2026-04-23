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Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para este viernes 24 de abril en Neuquén

La interrupción en el servicio eléctrico será por obras de renovación de equipamiento. Los detalles y horarios del corte.

Redacción

Por Redacción

Cortes de luz programados de Calf.

Cortes de luz programados de Calf.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este viernes 24 de abril

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios

CALF indicó que el corte programado para este viernes será:

  • Horario: De 08:30 a 12.30 h.
  • Zona: aledaña a El Trébol/Laprida desde Necochea hasta Pergamino
  • Motivo: Reemplazo de Subestación Transformadora para renovación de equipamiento y mejora de la seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico.
  • Autorización: Corte autorizado por Órgano de Control Municipal.

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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que alcanzará a un sector de la ciudad de Neuquén este viernes 24 de abril

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