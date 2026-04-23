Buscaban pruebas en una causa por amenazas en Añelo: hallaron réplicas de armas y droga en dos casas

Los operativos se realizaron en distintos sectores de Añelo durante las primeras horas de la mañana.

Dos allanamientos realizados este miércoles en Añelo dejaron como saldo tres personas demoradas y el secuestro de elementos considerados de interés en una causa por amenazas calificadas. Los procedimientos estuvieron a cargo de personal del GEOP y fueron supervisados por la fiscalía interviniente.

El primero de los operativos se concretó cerca de las 7 en una vivienda particular, donde los efectivos identificaron a cuatro personas. Dos de ellas fueron trasladadas a una dependencia policial para continuar con las diligencias.

Réplicas y celulares bajo custodia

Durante la requisa del inmueble, los uniformados incautaron una réplica de arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros y varios teléfonos celulares. Fuentes del procedimiento indicaron que esos dispositivos quedaron “bajo cadena de custodia” para su posterior análisis dentro de la investigación.

En paralelo, se realizó un segundo allanamiento en otro sector de la localidad, donde fue demorado un hombre luego de que se identificara a otras dos personas en el lugar.

Intervino personal de Narcóticos

En esa vivienda, la Policía encontró frascos con una sustancia vegetal compatible con cannabis. Ante esa situación, se convocó a personal especializado en narcóticos para realizar el pesaje, embalaje y las actuaciones correspondientes.

Además, en ese domicilio también se secuestraron teléfonos celulares y otra réplica de arma de fuego de características similares a la hallada en el primer procedimiento.

La fiscalía dispuso la imputación de los demorados y ordenó el análisis de todos los elementos secuestrados. Los involucrados continúan a disposición de la Justicia mientras avanzan nuevas medidas.