El día que Guillermo Nielsen aseguró que YPF tenía “muchos empleados”

En mayo de 2020, a pocos meses de haber asumido al cargo de presidente de YPF Guillermo Nielsen lanzó una polémica frase que paralizó a la petrolera de mayoría estatal: “YPF no puede seguir adelante con este nivel de deuda y no puede seguir adelante con tantos empleados en la compañía para producir menos petróleo”.

El comentario fue capturado por Energía On y causó tal revuelo que inmediatamente fue levantado por la mayoría de los medios nacionales y de pronto YPF se vio envuelta en un conflicto interno que tuvo que ser aclarado por un comunicado oficial horas más tarde.

“YPF desmiente que tenga en sus planes licenciar a sus empleados y no existe en la compañía ninguna iniciativa en ese sentido”, aseguró el comunicado de prensa que envió la petrolera a todos los medios en ese momento.

Nielsen tiró la frase cuando participó de la XXIX Conferencia de La Jolla del Institute of the Americas, un encuentro del que no suele tener mucha atención de los medios locales ni nacionales, pero que en esa oportunidad si lo tuvo.

“La cuenta de personal por barril producido de YPF en 2010 era de 21 personas que usaba la estructura de YPF para producir un barril de petróleo. Y en 2019 nos fuimos a tener 44,6 personas para producir el mismo barril de petróleo”, sentenció Nielsen en su disertación en ese evento.

Si bien la petrolera no despidió a nadie, semanas después abrió un plan de retiros voluntarios para el personal fuera de convenio en el que ofrecieron doble indemnización, vigencia de acuerdos personales mientras dure el proceso de desvinculación y obra social por tres años, entre algunos beneficios.