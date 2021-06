“El Dipy” se sacó la foto con Mauricio Macri: “Besis para todes”

Finalmente el cantante David Adrián Martínez, conocido como El Dipy, logró su objetivo: conoció personalmente al expresidente Mauricio Macri y se sacó una foto junto a él. La imagen la difundió en su cuenta de Twitter.

“Podrido me tienen diciéndome macrista. Ni lo conozco a Macri. ¿Tanto quieren que lo conozca? ¿Qué les pasa… si no pienso cómo ustedes soy de Macri? Me cansaron”, había afirmado el cantante, mensaje en el que había añadido: “Solo por el placer de verlos reventar de bronca a los K, le voy a pedir una foto. Hola Mauricio Macri”.

“Cuando quieras hacemos la foto”, fue la respuesta de Macri, algo que El Dipy celebró en redes sociales.

Besis para todes.... pic.twitter.com/KBjkQZ4Ym4 — Eldipypapaok (@eldipypapaok) June 3, 2021

Así, ayer se concretó el encuentro. “¿Qué pedí? Foto. ¿Y qué pasó? ¡Salió selfie con Mauricio Macri! ¡Hasta almuerzo pegué! Besis para todes…”, festejó el cantante en su red social.