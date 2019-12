“El ‘Dólar Turista’ no debería generar ningún impacto de precios internos”

Las primeras semanas de Alberto Fernández en el gobierno, estuvieron plagadas de anuncios y nuevas medidas para paliar la crisis financiera y económica que atraviesa el país. En diálogo con PULSO el economista Hernán Letcher, director del Centro CEPA, analizó el desarrollo del nuevo programa y el potencial de la economía para volver a ponerse en movimiento.

PREGUNTA: ¿Cuál es su perspectiva respecto a la puesta en marcha del plan económico de Alberto Fernández?

RESPUESTA: Me parece que la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, va en sintonía con lo que el actual gobierno planteó en campaña, y que tiene la finalidad de mejorar la situación de los que menos tienen, que en términos macroeconómicos, de apuntalar el consumo.

P: ¿Es adecuado el virtual esquema de tipo de cambio múltiple?

R: En realidad ese esquema ya estaba vigente. Solo se incorporó el “Impuesto País” del 30% para los gastos en turismo y para las compras destinadas al atesoramiento, que mantienen el límite mensual de u$s 200. A futuro podría funcionar como un desdoblamiento, si es que en algún momento se flexibiliza la compra de divisas. El objetivo es claramente cuidar los pocos dólares con los que cuenta la economía. De no hacerlo, enfrentamos un problema serio. Las retenciones ya existían. Eran de un 18% más una alícuota fija de $4 por dólar. En septiembre de 2018, esa combinación era equivalente a una retención del 30% para la soja. No hay grandes cambios, más bien hay una actualización.

El gobierno utiliza mucho la palabra ‘solidaridad’. Existen sectores que entienden el concepto. Y existen otros sectores que verdaderamente creen que su interés particular, está por encima, o debería estar por encima, del interés del conjunto.

P: ¿Puede llegar a haber un rebote vía precios internos tras la implementación del Dólar Turista?

R: A nivel interno no debería haber ningún rebote de precios, en tanto las importaciones no tienen que pagar el impuesto. Tal vez haya algún impacto en el precio de los pasajes, aunque estén en pesos, porque las agencias de turismo deberán pagar el diferencial. No descarto que en Argentina siempre hay especulación, y puede haber excesos en algún sector. Pero no se justifican con el impuesto.

P: ¿Qué opina de la doble imposición sobre las tenencias de argentinos en el exterior y al mismo tiempo la desgravación de los activos financieros en pesos?

R: Uno de los cuestionamientos que se hacía desde la heterodoxia al primer kirchnerismo, era que había poca oferta para el excedente financiero, y era poco atractiva la inversión. Entonces había una limitación en el mercado de capitales en pesos. La medida apunta en ese sentido, a convertir en atractiva la inversión en pesos, en un escenario donde es imprescindible recuperar la confianza. En ese aspecto, una medida de este tipo puede contribuir.

P: ¿El conjunto de medidas es consistente con la reactivación de la demanda vía consumo?

R: Las medidas claramente apuntan en esa dirección, y son las correctas para lograr ese objetivo. Siempre habrá complicaciones, porque son medidas que generan resistencia. Ante una sencilla actualización del esquema de retenciones que dejó vigente el gobierno anterior desde septiembre de 2018, el agro reacciona corporativamente saliendo a las rutas. El gobierno utiliza mucho la palabra ‘solidaridad’. Existen sectores que entienden el concepto. Y existen otros sectores que verdaderamente creen que su interés particular, está por encima, o debería estar por encima, del interés del conjunto.

P: ¿Es correcta la estrategia en relación a las tarifas?

R: Conceptualmente está bien. Se congelan las tarifas para sentarse a discutir un nuevo esquema tarifario, echando por tierra el esquema tarifario actual, que a todas luces configuraba un negocio privado. Hoy existen otras prioridades. La número uno es que las tarifas ‘se puedan pagar’. La número dos es que en Argentina se pueda producir energía. La número tres, que el nuevo esquema no afecte el nivel de inversiones, y que en el mediano plazo cuando crezcas y tengas una demanda incremental de energía, no exista un problema en la balanza comercial.

P: ¿Y el impacto fiscal?

R: No tengo claro si es así. No se anunció una compensación vía subsidios. Será en todo caso una discusión con las empresas.

P: El costo será entonces asumido por las empresas…

R: La verdad es que en los últimos años el precio de los servicios aumentó 3.000%. Tal vez no es tan terrible que por 180 días deban soportar la misma estructura de tarifas.

PERFIL: Hernán Letcher

Hernán Letcher es Contador Público Nacional (UBA) y Máster en Economía Política con Mención en Economía Argentina en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Desde el año 2008 hasta el 2013, fue director de Gestión de Programas de Inclusión Socioproductiva en el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Fue hasta 2019 concejal en el Partido de San Martín (Bs. As).

Es director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).