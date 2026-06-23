De Bariloche al Mundial: a los 54 años, Emiliano Matteozzi correrá entre las montañas de República Checa

Emiliano corre desde pequeño, pero de grande, se apasionó por las carreras en las montañas. Foto: gentileza

No recuerda la edad exacta en que empezó a correr, pero era pequeño. Con el paso a la vida adulta y universitaria, las carreras de calle quedaron atrás, pero volvieron cuando menos lo esperaba. El barilochense Emiliano Matteozzi también conoció las carreras de montaña que se convirtieron en su nueva pasión. Cumplirá 54 años en la 25 edición del Mundial de Carreras de Montaña Máster en República Checa el próximo sábado.

El encuentro deportivo, organizado por el World Mountain Running Association, se lleva a cabo en las montañas de Krkonoše en el parque nacional del mismo nombre, a 170 kilómetros al norte de Praga. Se trata de un pueblo pequeño con un centro de esquí. El monte Sněžka es el pico más alto del país, con 1.603 metros de altitud.

«No tiene montañas tan elevadas y, es muy boscoso y húmedo. Estos terrenos son más europeos: menos técnicos y más abiertos. Se comienza a subir desde el pueblito por donde pasa el teleférico. Si bien es verano, es muy agradable con temperaturas de 21 grados«, describió Matteozzi que se inscribió para participar en la modalidad «long distance» de 22 kilómetros, con 1.332 metros de desnivel.

El certamen incluye la «distancia vertical» o «up hill rise» de 7,79 kilómetros y 851 metros de desnivel y la «classic» o «up down hill rise» de 8,95 kilómetros y 594 metros de desnivel.

En este edición del mundial participan 42 corredores argentinos, entre 35 y 70 años. Emiliano es el único representante de Bariloche y junto a Sergio Arevena, son los dos deportistas rionegrinos. Por Neuquén, se presenta Javier Dinamarca y tres mujeres (Jazmín Viviani, Paula Sosa y Vanesa Dinamarca).

Emiliano corre desde pequeño, pero de grande, se apasionó por las carreras en las montañas. Foto: gentileza

Es la primera vez que Emiliano correrá un Mundial aunque practica el deporte en la montaña desde hace tiempo. «Cuando era chico hacía atletismo, pero dejé cuando me fui a estudiar Comercio Internacional en Buenos Aires. Salía a correr cada tanto. Volví a Bariloche en el 98 y cuando me regalaron unas zapatillas, se me ocurrió anotarme en una carrera del cerro Catedral. Me planifiqué el entrenamiento y me sorprendí a mi mismo«, dijo este hombre nacido en La Plata que hoy conduce un estudio de comercio exterior en Bariloche.

Le siguió otra carrera de 10k en el Llao Llao y el excelente resultado que obtuvo volvió a sorprenderlo. Así, Emiliano comenzó a correr regularmente en el cerro Villegas, al este de Bariloche, el cerro Carbón, el Bella Vista, Goye y López, entre otros.

«Me enamoró correr en la montaña. Vivo cerca del cerro Otto, de modo que cuando tengo poco tiempo, me voy a esa zona que tiene de todo: desnivel, distintos tipos de relieves, senderos, lo que te permite distintos tipos de entrenamiento«, detalló. Poco a poco, correr dejó de ser una actividad esporádica y empezó a entrenar tres veces por semana con el grupo Desnivel+ que dirige Patricio González, campeón nacional de trail.

«Por lo general, no hay nadie en los senderos. Estás solo con la naturaleza y te conecta. Y quizás en una mañana, fuiste al refugio Frey y a la una, ya estás libre para seguir la vida familiar», reconoció y resaltó el placer de conocer lugares, compartir con otros una misma actividad, esforzarse, sacarse el estrés de encima y saber que se puede llegar a la cima.

Emiliano corre desde pequeño, pero de grande, se apasionó por las carreras en las montañas. Foto: gentileza

Sin embargo, advirtió que correr en la montaña requiere extremar los cuidados: «Tenés raíces, piedras, obstáculos, barro, hielo. Siempre hay que estar alerta».

El año pasado, participó en la categoría 21k de los 42k en Villa La Angostura y salió campeón nacional de Trail de Masters. El Mundial lo veía como algo sumamente lejano, pero decidió sumarse en la competencia que reúne a más de 1.000 corredores, entre algunos atletas olímpicos, que representan a 30 países.

«Lo mío es medio amateur. No soy profesional. Lo disfruto desde otro lugar. Me hubiera gustado haber sumado más entrenamientos de refuerzo, como ir al gimnasio, hacer pesas o elongación. Eso demanda más tiempo y hay que combinar la familia, el trabajo y el entrenamiento», concluyó.