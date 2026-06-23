En la noche calma de un día de invierno

Sopla un viento frío, baja por el río

desde la montaña.

La luna ilumina los tímidos copos

que al fin se avecinan.

Siendo parte entonces de toda esta magia

Observando todo desde mi ventana

Arrimo otro leño que reavive el fuego

en mi salamandra.

Me recuesto entonces en la noche calma

Los tímidos copos volando en el aire

que miro en silencio desde mi ventana.

Otro leño al fuego, duermo como un niño

bajo mi frazada, afuera en el bosque

un silencio enorme muestra las montañas

cubiertas de nieve.

En mi dulce sueño, en la noche calma

de un día de invierno.

Roberto Savasta

DNI 14251572

SAN CARLOS DE BARILOCHE