Un día de invierno
En la noche calma de un día de invierno
Sopla un viento frío, baja por el río
desde la montaña.
La luna ilumina los tímidos copos
que al fin se avecinan.
Siendo parte entonces de toda esta magia
Observando todo desde mi ventana
Arrimo otro leño que reavive el fuego
en mi salamandra.
Me recuesto entonces en la noche calma
Los tímidos copos volando en el aire
que miro en silencio desde mi ventana.
Otro leño al fuego, duermo como un niño
bajo mi frazada, afuera en el bosque
un silencio enorme muestra las montañas
cubiertas de nieve.
En mi dulce sueño, en la noche calma
de un día de invierno.
Roberto Savasta
DNI 14251572
SAN CARLOS DE BARILOCHE
Comentarios