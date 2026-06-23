Frío extremo en la cordillera y fuertes vientos para el Alto Valle: las peores horas de este martes en Neuquén y Río Negro

El norte de la Patagonia ingresa en la fase más hostil de la semana corta. Las proyecciones de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y los alertas vigentes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirman que este martes 23 de junio se presentará con condiciones climáticas severas, marcadas por un marcado descenso térmico, precipitaciones líquidas en los valles y el regreso de las nevadas a los centros urbanos de la montaña.

El Alto Valle bajo el agua: las peores horas del viento y la lluvia

En el Alto Valle el abrigo pesado será indispensable. El ambiente se mantendrá marcadamente gélido, con una temperatura máxima estimada en 13°C y una mínima que arrancó en los 4°C.

El cielo se mantendrá mayormente cubierto durante toda la jornada, pero no se registrarán precipitaciones en el Alto Valle. La situación se complicará hacia la tarde, momento en el que el viento del oeste ganará fuerza y registrará ráfagas severas que alcanzarán los 59 km/h.

La Cordillera en alerta: nieve urbana y ráfagas de 69 km/h

En las localidades turísticas y la región de los lagos, el aire polar impactará de lleno desde las primeras horas, consolidando un panorama puramente invernal y de alta peligrosidad en alta montaña.