Frío extremo en la cordillera y fuertes vientos para el Alto Valle: las peores horas de este martes en Neuquén y Río Negro
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la AIC confirman el ingreso de un frente inestable que romperá la calma en toda la región. Mientras los valles esperan ráfagas que rozarán los 60 km/h y lluvias matinales, la zona andina enfrentará un combo de marcas bajo cero y nevadas urbanas tempranas. Repasamos los horarios más complejos de la jornada.
El norte de la Patagonia ingresa en la fase más hostil de la semana corta. Las proyecciones de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y los alertas vigentes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirman que este martes 23 de junio se presentará con condiciones climáticas severas, marcadas por un marcado descenso térmico, precipitaciones líquidas en los valles y el regreso de las nevadas a los centros urbanos de la montaña.
El Alto Valle bajo el agua: las peores horas del viento y la lluvia
En el Alto Valle el abrigo pesado será indispensable. El ambiente se mantendrá marcadamente gélido, con una temperatura máxima estimada en 13°C y una mínima que arrancó en los 4°C.
El cielo se mantendrá mayormente cubierto durante toda la jornada, pero no se registrarán precipitaciones en el Alto Valle. La situación se complicará hacia la tarde, momento en el que el viento del oeste ganará fuerza y registrará ráfagas severas que alcanzarán los 59 km/h.
La Cordillera en alerta: nieve urbana y ráfagas de 69 km/h
En las localidades turísticas y la región de los lagos, el aire polar impactará de lleno desde las primeras horas, consolidando un panorama puramente invernal y de alta peligrosidad en alta montaña.
- San Carlos de Bariloche: la madrugada registrará una mínima extrema de -2°C y una máxima que apenas llegará a los 7°C. Durante las primeras horas de la mañana se esperan las peores condiciones con nevadas en el centro, que luego mutarán a lluvias por la tarde bajo el azote de ráfagas de hasta 69 km/h (viento blanco en zonas altas).
- San Martín de los Andes: situación idéntica para la cordillera neuquina, con una mínima de -1°C y máxima de 6°C. El impacto fuerte ocurrirá en la mañana con fuertes nevadas matinales, dando paso a lluvias persistentes y ráfagas del oeste de hasta 69 km/h que ponen en alerta la circulación por áreas boscosas por el riesgo de caída de ramas.
Comentarios