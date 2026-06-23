Boleto o escritura: la diferencia clave que define quién es realmente dueño de un inmueble

En las operaciones de compra y venta de inmuebles, como una casa, un departamento, un terreno o un campo, suelen aparecer dos documentos que muchas veces se confunden: el boleto de compraventa y la escritura pública.

Aunque ambos se relacionan con la misma operación, no tienen el mismo valor jurídico ni producen los mismos efectos. Por eso es importante comprender, de manera sencilla, qué significa cada uno y qué consecuencias tiene firmarlos.

Qué es el boleto de compraventa y por qué no te hace dueño automático

El boleto de compraventa es un contrato privado que firman el vendedor y el comprador. En ese documento las partes dejan asentado que una se obliga a vender y la otra a comprar un inmueble determinado, por un precio también determinado. Generalmente allí se indican los datos del inmueble, el precio pactado y su forma de pago, la fecha de entrega de la posesión y el plazo para firmar la escritura.

Es importante destacar que el boleto de compraventa es válido y genera obligaciones. Esto significa que, si una de las partes no cumple, la otra puede reclamar judicialmente el cumplimiento, por ejemplo, pedir que se otorgue la escritura o entregue la posesión. Sin embargo, el boleto por sí solo no convierte automáticamente al comprador en dueño del inmueble. El boleto de compraventa no es título de propiedad.

En términos simples: el boleto es un documento compromiso, pero no reemplaza a la escritura; por eso el Código Civil y Comercial de la Nación establece que “hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero”. El boleto es lo que instrumenta esa obligación a transferir la propiedad y a pagar, según cada parte de la operación.

El valor legal de la escritura pública y el rol del escribano

La escritura pública es el documento formal que se firma ante un escribano público. El escribano no solo redacta el acto, sino que además controla la identidad y capacidad de las partes, verifica la documentación del inmueble, solicita las certificaciones públicas para cerciorarse que el inmueble esté en condiciones de venderse (libre de hipotecas, embargos u otras medidas judiciales), como también que quien pretenda vender esté en condiciones de hacerlo (sea el último dueño y no se encuentre inhibido).

Por eso la escritura tiene una fuerza jurídica mayor que un contrato privado y es lo que la ley exige para transmitir un derecho real como lo es por ej. el dominio (art. 1892 CCyCN).

En materia de inmuebles, la escritura pública es el instrumento necesario para transmitir la propiedad, que contiene necesariamente los términos y condiciones de la compraventa y debe ir acompañada de la posesión del bien.

La escritura pública, es el título de dominio, el título suficiente que exige la ley para los negocios celebrados entre personas. Luego de firmada la escritura, el escribano debe inscribir ese título en el Registro de la Propiedad Inmueble correspondiente. Esa inscripción permite que la titularidad del comprador sea reconocida frente a terceros, es decir, frente a cualquier otra persona (acreedor, heredero o interesados en general, además del Estado).

Diferencias principales entre el boleto o escritura

La diferencia central es que el boleto de compraventa obliga a las partes a continuar con la operación, mientras que la escritura pública es el acto que permite transferir jurídicamente el dominio del inmueble. Dicho de otro modo: con el boleto se pacta la venta; con la escritura se concreta legalmente la transferencia de la propiedad.

Otra diferencia es la seguridad. El boleto, al ser un instrumento privado, brinda protección principalmente entre comprador y vendedor. Puede servir para reclamar derechos, pero no siempre protege con la misma fuerza frente a terceros. En cambio, la escritura pública inscripta otorga una seguridad mucho mayor, porque permite que el comprador figure como titular registral del inmueble.

Puede comprarse un inmueble prescindiendo del boleto y firmándose directamente la escritura. El boleto puede ser elaborado por las partes y firmado por ellos, aunque es recomendable siempre contar con asesoramiento profesional (abogado o escribano).

La escritura, en cambio, necesariamente requiere la intervención de un escribano público, quien da fe del acto y realiza controles previos destinados a evitar conflictos, como embargos, inhibiciones, deudas o problemas en la titularidad; y que al estar acompañada de la posesión real y efectiva del inmueble convierte a la persona compradora en persona dueña o si se prefiere en titular dominial.

En conclusión, el boleto de compraventa es un paso importante y válido dentro de una operación inmobiliaria, porque fija las condiciones del acuerdo y obliga a las partes a cumplirlo (pero que puede prescindirse del mismo). No debe confundirse con la escritura pública. La escritura es el título, el instrumento que otorga mayor seguridad jurídica y permite adquirir plenamente la propiedad del inmueble, especialmente cuando se inscribe en el Registro correspondiente para su oponibilidad y publicidad a terceros.

Por ello, para una persona que compra un inmueble, firmar un boleto puede ser el inicio de la operación, pero el objetivo final debe ser llegar a la escritura pública. Solo así se logra una posición jurídica más segura, clara y oponible frente a terceros. En términos simples: el boleto compromete; la escritura consolida el derecho de propiedad.