Necrológicas de hoy, martes 23 de junio de 2026

ROSAUER, JUAN ERICH (CACHO) Familias Raimondo, Bianco y Lioni participan con profundo pesar su fallecimiento.Acompañan en este doloroso momento a su esposa Chichi Franco, y a sus hijos Juan, Edy, Maria Eugenia y Mercedes, elevando una oración por su eterno descanso, haciendo llegar sinceras condolencias a toda la familia.

Rosauer, Juan Erich (Cacho) Falleció en Cipolletti el 22 de junio. Graciela y Julio Viola y familia participan su fallecimiento acompañando a sus queridos amigos Edy, Emy, Mili, Lola y Nano, a Chichi e hijos y nietos, con mucho cariño, en estos momentos de dolor.

Zamboni, Aldo Falleció el 21-06-2026. La gerencia del Laboratorio Soubeiran Chobet participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en su dolor.

BUONO, DOMINGO Falleció en General Roca a los 84 años. Sus hijos Paola y Mauricio. Sus hermanos: Alberto e Irma . Sus hermanos políticos, sobrinos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 fueron inhumados ayer a las 11 en la necrópolis local.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Sarmiento, Domingo 22/5/2026 – 22/6/2026 .El equipo de CJ CUIDAR SALUD te extraña a un mes de tu partida, tu ausencia duele, pero tú luz sigue guiando nuestro camino. Descansa en paz.

rosauer, juan erich Familias Rosauer y Sahores, sus empresas y personal participan su fallecimiento ocurrido el día 22/06/2026 en la ciudad de Cipolletti, a los 81 años de edad. Lo despedimos a Cacho con mucha tristeza y le agradecemos por tantos años lindos compartidos a nivel familiar y laboral. Acompañamos con todo nuestro afecto a su querida esposa Chichi, a sus hijos Juan, Edi, María Eugenia y Mercedes, y a todos sus nietos en este difícil momento.

DR. ZAMBONI, ALDO FABIAN Falleció en General Roca a los 61 años. Su esposa: Adriana Mercedes Lopez Cabanillas. Sus hijas: Milagros, Florencia, Josefina y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «D» de Villegas 1045 fueron trasladados ayer a las 18.30 previo oficio religioso al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación. Afiliado a I.A.P.S.SERVICIO. EMPRESA DINIELLO

VALDES, LUIS ALBERTO Falleció en General Roca a los 57 años. Su esposa: Juana Patricia Salazar. Sus hijos. Su padre: Hernan Luis Valdes y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 13.30 en el Cementerio Parque Las Fuentes previo oficio religioso en la capilla del mismo.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

bueno, Domingo Primera Cooperativa Frutícola participa con profundo pesar el fallecimiento de su asociado, acompañando en el dolor a Mauricio, Alberto y familiares.

SILVERA, GUILLERMO Falleció en General Roca el 20 de Junio del 2026 a la edad de 74 años. CALF participa con dolor el deceso y comunica que sus restos, velados en sala G de calle Rep. Italia 3979, seran inhumados a las 11 Hs del dia 21 de Junio en el Cementerio Jardin del Recuerdo Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

MIRANDA, MARIA LUISA Falleció en Neuquen el día 20 de Junio a la edad de 75 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 09:00hs. en el cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

cofre, claudia alejandra CALF participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 58 años y comunica que sus restos velados en sala G de calle REP. ITALIA, fueron inhumados el dia 22 de junio del 2026, a las 10 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF