¿El Estado es la única forma de crear empleo en la provincia de Río Negro?

Quiero iniciar esta carta preguntando: ¿quién no quisiera que no haya ni un solo ciudadano rionegrino desocupado? No hay nada más digno que vivir de su propio trabajo.

Pero pregunto también a los señores gobernantes y de todas las gestiones hace 30 años: ¿solo ingresar agentes al Estado es el mecanismo de buscarle trabajo a los rionegrinos? ¿No han intentado nunca probar con poner en marcha las economías regionales, la industria, los micro emprendimientos, la minería, ganadería, fruticultura, buscar poner en marcha el valor agregado de todas nuestras producciones a lo largo y ancho de la provincia, cooperativas de trabajo, el turismo y etc, etc?

Nunca lo hicieron, pero sí crearon cuevas donde apilar a sus punteros políticos y a todos aquellos que en verdad necesitan un trabajo y que son los que les hacen falta en cada elección. El mejor ejemplo: las pésimas administraciones de esta pobre provincia, fundida endeudada y llena de empleo público que consume todo su presupuesto. ¿Y qué hicieron y hacen estos genios de la política?

Piden prestado y en dólares y cartón lleno.

Encima los rionegrinos los han premiado con cargos a nivel nacional: diputados, senadores, etc. Hay un dicho: “Los pueblos tienen las autoridades que se merecen”.

Ali Yauhar

DNI 8.211.757

Los Menucos