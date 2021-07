EL FdT presentó sus candidatos para las PASO en Río Negro

El Frente de Todos de Río Negro presentó formalmente a Ana Marks y José Luis Berros como candidatos titulares a Diputados Nacionales y a Ayelén Spósito y Anselmo Torres como suplentes quienes "trabajarán en defensa de los intereses de la provincia ante el gobierno de Alberto y de Cristina para seguir reconstruyendo el país", según idncaron desde el sector.

El Frente señaló que "en plena pandemia está en juego la recuperación de la presencia del Estado para reducir la desigualdad y seguir avanzando en la inclusión y el reconocimiento de derechos".

"Juventud, amplitud en la representación de las regiones, diversidad en las trayectorias y formación política y académica, son los pilares de esta lista que representa la unidad del Frente de Todos en Río Negro".

Ana Marks es antropóloga, fue concejal de Bariloche y actualmente es Coordinadora para la Región Patagonia Norte de la Subsecretaría de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior.

José Luis Berros fue dirigente estudantil, ex concejal de Roca y actualmente legislador provincial.

Ayelén Spósito es médica, fue concejal de San Antonio Oeste y actualmente es diputada nacional.

Anselmo Torres es magíster en Administración Pública y es el flamante rector de la Universidad Nacional de Río Negro.

La lista verde bajó sus candidatos

La lista Verde de Convocatoria Río Negro Hay 2023 que tiene como referenes a Osvaldo Nemirosvci y Raúl Martínez decidió no participar en las PASO porque su proyecto "se ve trunco por causas formales y relaciones de fuerza políticas".

Explicaron que "con muy poco tiempo se buscaron avales para presentar la lista lo cual es cierto le cabe a todos los participantes, pero con una salvedad: la Junta Electoral del PJ rionegrino, en la cual no tuvimos representante, tiene acceso a la clave digital que permite cargar los avales en la Justicia Federal, tengan estos o no certificación de juzgados de paz lo cual se presta a arbitrios que no podemos controlar".

Mediante un comunicado agregaron que "nosotros propusimos estar en una elección para ofrecer miradas contrapuestas a las de otros compañeres, eso se llama democracia interna, eso se llama acudir a la voluntad popular del afiliado y simpatizante para que con su voto decida quienes lo representan en la elección general".

Se lamentaron que "este modelo no pudo ganarle a un sistema de aparatos donde las intendencias, organismos nacionales, empleados legislativos jugaron fuerte con la llamada lista de unidad que en verdad es lista única. La política es así y lo entendemos. No nos victimizamos como proscriptos ni nada por el estilo. Pero sí estimamos incorrecto que una idea como la de aparente unidad impida otra idea, como la de democracia interna, que tan bien le haría a nuestro partido".