El FMI sigue con la revisión de cuentas y se reunirá con economistas de Fernández

La reunión con el FMI estuvo encabezada por Lacunza y Sandleris.

(Foto: gentileza)

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) continuará este lunes con la revisión de las cuentas del Estado Nacional y se reunirá con los referentes económicos del Frente de Todos, informaron fuentes oficiales.

Los representantes del Fondo seguirán revisando las cuentas públicas luego de haberse entrevistado el sábado con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, en un primer contacto con las autoridades argentinas.

Además, el Jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner y el jefe de la misión Argentina, Roberto Cardarelli, se reunirán mañana en las oficinas de la calle México con los referentes económicos del Frente de Todos, dijeron a Télam allegados al candidato presidencial de ese espacio, Alberto Fernández.

Participarian de la reunión Cecilia Todesca, Guillermo Nielsen, Emanuel Alvarez Agis y Santiago Cafiero, agregaron las fuentes, sin precisar la hora de la reunión, y recordaron que Fernández ya dialogó con el FMI en la anterior visita de junio.

Luego del encuentro del sábado, Lacunza aseguró que desde el Gobierno “cumplimos con todo el acuerdo con el FMI y no hay motivos para que no se entregue el desembolso (de US$ 5.400 millones) que está previsto” para septiembre. “Tuvimos una primera reunión y fue muy buena”, agregó el ministro en declaraciones televisivas.

En tanto, los economistas del Frente de Todos Nielsen y Todesca emitieron el miércoles un documento en el que señalaron: “El equipo económico del Frente de Todos reiteró su preocupación por el nivel decreciente de las reservas internacionales que desde el último desembolso del FMI se redujeron en más de US$ 9.000 millones”.

Nielsen y Todesca apuntaron también “al impacto negativo de los sucesivos procesos devaluatorios sobre la inflación (…) como así también de las medidas fiscales inconsultas con las Provincias y las referidas al sector petrolero”.

Sin embargo, el FdT “ratificó su compromiso de cumplimiento con todas las obligaciones y los contratos vigentes, en el marco de un modelo económico alternativo que priorice la estabilidad de precios y la recuperación del crecimiento y del empleo”.

Agencia Télam.-