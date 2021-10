El gobernador hizo campaña por el referéndum municipal en el corte de cintas del nuevo paseo costero

Sin medias tintas, el gobernador Omar Gutiérrez, reclamó públicamente que se vote el Si a la enmienda para respaldar políticamente al intendente Mariano Gaido. Enumeró largamente que se debía respaldar la iniciativa de la enmienda por las obras que el intendente realiza en la ciudad, por la apertura política que tuvo en un gobierno que comparte comparte gabinete con otras agrupaciones y por el cambio en las riberas de los ríos Neuquén y Limay para potenciar el turismo, dijo en parte de arenga proselitista.

Fue en la inauguración de obra del tramo vial del paseo de la Costa a la altura del Rincón Club de Campo. Ya se puede transitar por la costanera del Neuquén desde la zona de Legislatura (paseo del Este) hasta el barrio Rincón de Emilio, lo que antes era imposible debido a que los barrios privados habían delimitado con cercos y hasta el interior el cerramiento de su urbanización.

Gaido aclaró que no dará marcha atrás con el convenio del Rincón Club, por medio del cual se le vendió la calle lateral al privado, y se le autorizó a continuar con el uso de las tierras del Parque Norte para las actividades de la cancha federada de Golf. "Fue una ordenanza sancionada por los dos tercios del Concejo", reafirmó al ser consultado por el planteo de retrotraer ese convenio que hizo la Defensoría del Pueblo.

"Esto está en juego el 24 de octubre, sí a la modernización y enmienda de la Carta Orgánica que propone Gaido, los que judicializaron esto, ahora dicen que no; hacen campaña por el no, deberían abstenerse de participar", le recomendó al ex presidente de la Convención, Rodolfo Laffite.

Ya había criticado antes a Laffite por plantear la inconstitucionalidad de la enmienda propuesta por Gaido, pero aprovechó para aludir a una revancha política, y sostuvo a micrófono abierto en medio del acto que la actitud se debía a que quiso ser intendente y no pudo.

"No puede ser que te quedaste con las ganas de ser intendente" y en revancha provocó la judicialización, dijo sin tapujos el gobernador. Respaldó la política de "mano abierta" del jefe comunal y ponderó el espacio de "Neuquén Puede Mas" que irá a las elecciones con el oficialismo emepenista pero con candidatos propios.

Agregó que Gaido "buscó darle profundidad al acierto", en referencia a la continuidad de las obras costeras iniciadas por el ex intendente de Cambiemos, Horacio Quiroga; y finalmente reforzó el espaldarazo al intendente felicitando la política de desarrollo de los loteos con servicios que está en proceso de entrega en la meseta. "Yo voto sí a este proceso de mano abierta, está claro cuál es el horizonte", insistió en su arenga frente a los obreros, vecinos del barrio Rincón de Emilio y grupos de funcionarios que participaron del acto inaugural de la costa en el sector de los barrios cerrados.