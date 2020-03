El gobierno anuncia hoy un alivio para monotributistas

Más medidas económicas. Los monotributistas habían quedado fuera de los últimos anuncios. Foto: Télam

En el tercer día de cuarentena en todo el país, Alberto Fernández volvió a hablar. Lo hace a diario con dos preocupaciones: el cumplimiento a rajatabla del aislamiento social y las acciones que va tomando el gobierno para tratar de amortiguar los efectos económicos y sociales de la pandemia.

El mandatario confirmó que hoy se conocerán medidas para los monotributistas y trabajadores informales, algo que viene reclamando la oposición. El presidente también afirmó que “hoy por hoy” no es necesario declarar el estado de sitio, algo que piden algunos gobernadores y que la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, advirtió que está bajo análisis.

El mandatario criticó a quienes viajaron al exterior en los días previos a que se declarara el aislamiento obligatorio y señaló que los principales problemas en el cumplimiento de la cuarentena se está dando en los barrios más humildes, donde el Ejecutivo empezó a desplegar al Ejército para dar asistencia.

Según dejó trascender el Ejecutivo, se estaría evaluando la suspensión de pagos del monotributo para algunas categorías, el pago de una suma fija y la postergación de pagos de servicios y de tarjetas de crédito. A la noche el Fernández anunció que se suspenderá el corte de los servicios, incluidos “luz, agua, Internet y TV por cable”.

Existen unos 7 millones de monotributistas, cuentapropistas y trabajadores informales que son y serán muy afectados por el aislamiento obligatorio que el gobierno decretó el viernes. “Todos esos casos, a partir de mañana, van a tener respuesta y no los vamos a abandonar”, dijo el presidente, en diálogo con el programa televisivo La Peña de Morfi, en Telefé.

“Vamos a gastar lo que sea necesario para que la gente esté tranquila, porque la urgencia es la vida de la gente” afirmó Fernández y advirtió: “Vamos a tener una parate en la economía, y lo tendremos que enfrentar entre todos. A los que no tengan sueldos, va a estar el Estado, pero los que ganan mucho van a ganar un poco menos”.

Al inicio del tercer día de la cuarentena nacional, Fernández analizó el cumplimiento de la medida: “Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente, que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos. El idiota que circula con fiebre, que lastima la salud de todos, a quien su egocentrismo que no le deja ver cómo puede dañar al que tiene al lado”, lanzó el presidente. Aclaró, sin embargo, “que no son los más, sino que son los menos. La inmensa mayoría está en sus casas dejando pasar el tiempo. No saben la gratitud que tengo para con ellos”.

El sábado la ministra de Seguridad afirmó qué declarar el estado de sitio, es decir, la suspensión de las garantías constitucionales, “está como posibilidad, se analizó y por ahora el Gobierno no cree que sea necesario. Pero va a depender del cumplimiento que hagamos todos de estas medidas”.

Consultado al respecto, el presidente descartó que por ahora se vaya a tomar esa medida extraordinaria: “No quisiera llegar a eso, y solo hablaría mal de la sociedad argentina. Los instrumentos están, las fuerzas están. Al que sale sin justificación, lo detienen y lo ponen a disposición de un juez. Los elementos están. Las fuerzas de seguridad tienen que hacer lo suyo, la gente tiene que hacer lo suyo y yo tengo que cuidar la salud de los argentinos. Tenemos el sistema legal funcionando como corresponde”, dijo el mandatario.

Fernández lo rechazó dos veces: “ No hace falta un estado de sitio, hoy por hoy, cada uno tiene que hacer su parte”, reiteró. Dijo, sin embargo, que no se descarta extender el aislamiento obligatorio si es necesario.

Según informaron desde el gobierno nacional, hubo un grupo de gobernadores provinciales que le pidieron al presidente que analice la posibilidad de decretar pronto el estado de sitio, entre los que se encuentrarían el mandatario de Jujuy, Gerardo Morales, y el de Santa Fe, Omar Perotti.

El presidente indicó que “tenemos dificultades en los barrios más humildes porque las casas son muy chicas y el hacinamiento en el que vive la gente es muy grave” y advirtió que ordenó al “Ejército que se involucre” en las tareas de asistencia (ver aparte).

En linea con su canciller, el mandatario también criticó a los que viajaron al exterior cuando estalló la pandemia y ahora reclaman ser repatriadados: “El 13 de marzo avisé a los argentinos que había una pandemia y que se frenaba todo. Después de eso, se fueron 20 mil argentinos. Y muchos pidieron después que los traiga urgente. Esto es una prueba de la desaprensión que hay de los argentinos”, concluyó.

Solá: “Es posible que algunos varados no puedan volver”

El canciller Felipe Solá advirtió ayer que es posible que algunos de los argentinos que están varados en distintas ciudades del mundo no puedan regresar al país. “Argentina va cerrar su aeropuerto, no sé la fecha porque eso lo decide el Presidente pero lo va a cerrar”, anticipó Solá.

“Sacamos una nota de Cancillería para informar a todos los consulados para que se preparen a que haya argentinos que se tengan que quedar. Va a depender del avance de la pandemia. “Hay posibilidades de que algunos de los varados no puedan volver”, afirmó el funcionario en diálogo con Radio 10., y aclaró:

Esto no quiere decir que queremos que se queden sino que ahora no podemos ocuparnos de ellos”.

Según datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones entre el 13 y el 19 de marzo, dos días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciara que el coronavirus era una pandemia, más de 30 mil argentinos viajaron al exterior.

“Hay dos clases de argentinos en el exterior. Las listas para repatriar estaban terminadas hace diez días y la cantidad empezó a bajar con los vuelos especiales. Pero una segunda camada salió del país después”, dijo el ministro y agregó: “Hay mucha gente que viajó cuando ya se sabía de la pandemia. El 12 de marzo el Presidente habló en cadena y dijo que se cerraban los vuelos el 17 de marzo. Lo que cuestionamos desde el punto de vista ético es que para escapar del aburrimiento de estar en la casa muchos se escaparon y se fueron después del 12 a Cancún, Punta Cana… por eso le damos prioridad a las listas viejas”.

Por otra parte , el canciller volvió a criticar a las aerolíneas por “perjudicar a los pasajeros”. “Vendieron pasajes y después no cumplen”, dijo el canciller. Aerolíneas extranjeras respondieron a las críticas del gobierno argentino recordándole que fue una disposición del Ejecutivo la que prohibió la llegada de vuelos a la Argentina.

Solá afirmó que las principales ciudades con argentinos varados por la crisis del coronavirus y que buscan regresar al país son Madrid, París, Roma, México DF, Lima, Bogotá, Miami y Nueva York.“Arguello (Embajador argentino en EEUU) está preocupado por la cantidad de argentinos que hay en Nueva York”, dijo el canciller y se mostró preocupado porque no prosperaron las gestiones entabladas con American Airlines o Delta. para traer de vuelta a los viajeros al país .

Fuentes del gobierno informan que el equipo del ministro de Salud, Ginés González García, hizo cuatro proyecciones de escenarios posibles en base a lo que ocurre en distintos países del mundo, sobre todo en Europa y China.

El escenario “pesimista”: se podrían duplicar los casos cada 3 días, sin achatamiento de la curva de contagios, lo cual superaría la capacidad de atención del sistema de salud y podría llegar a mitad de junio a 2,2 millones de afectados.

El “optimista”: considerando los números difundidos por China, se prevé una suba escalonada hasta llegar a 250 mil casos en junio. Esto sería manejable para el sistema de salud actual reforzado.

Las otras dos proyecciones prevén escenarios intermedios. La conclusión es una: hay que achatar la curva con aislamiento social.

El Ejército entrega comida en el conurbano

El Ejército Argentino comenzó ayer con tareas de asistencia y entrega de alimentos en las zonas más carenciadas del conurbano bonaerense. Dentro de los lugares asignados, uno fue, ayer, la cancha del Club Atlético Quilmes.

El presidente Alberto Fernández dijo ayer que llamó a Agustín Rossi, Ministro de Defensa, porque “necesito que el Ejército se involucre plenamente”.

“Todos los que están necesitando comida, que se queden tranquilos, porque ya estamos organizando con el Ejército la distribución de comida en los barrios más carenciados”, indicó en declaraciones radiales.