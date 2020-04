El gobierno dice que la curva de coronavirus se aplana en Bariloche

El primer caso de coronavirus en Bariloche se registró el 3 de abril. Doce días después, la cifra había trepado a 49 y generó aun más alarma. Pero de acuerdo a los últimos informes del Ministerio de Salud de Río Negro, si bien Bariloche concentra la mayor cantidad de casos de la provincia, el número se mantiene en 50.

“Lo que pasó es que aparecieron los casos de todos los grupos juntos pero con un buen trabajo fueron quedando aislados los contactos estrechos y ahí quedó. Fue el estallido y ahora van apareciendo de a poco”, explicó la secretaria de Relaciones Institucionales de Salud de Río Negro, Mercedes Ibero, y añadió: “De todos modos, del último caso que apareció, hay que esperar 14 días para ver si no surgen nuevos”.

La funcionaria provincial consideró que la curva seguirá aplanándose pero “esto depende de que la gente entienda que debe quedarse en casa”.

Respecto a los contagios de 12 trabajadores de la salud en Bariloche, Iberó dijo que “el virus entra donde menos lo imaginás. Basta con pensar en el Hospital Italiano, el lugar mejor preparado y sin embargo, entró también ahí. No fue porque le faltaran elementos de protección. Pero a veces no estás atento o atendés pacientes que parece que no tienen nada”.

Puso como ejemplo, la nueva calificación de caso sospechoso: “Alguien que estaba con febrícula –que ahora Nación lo toma como caso sospechoso- quizás ya estaba con coronavirus. Es un virus del que todos vamos aprendiendo”.

También se refirió a la consideración del Ministerio de Salud de Río Negro respecto a que ya hay transmisión comunitaria de la enfermedad en Bariloche, Choele Choel, Cipolletti y Catriel.

“Transmisión comunitaria significa que de repente, aparece una persona que no ha tenido nexo con nadie y de positivo. Al haber tantos casos, se da por obvio que hay transmisión comunitaria aunque epidemiológicamente no lo podamos decir. Hoy todos los casos tienen algún tipo de relación. Pero tenemos que actuar como tal”, expresó Iberó.

Explicó que por cada caso de coronavirus que aparece, se considera que hay otros 5. “Pero si pensamos en Viedma, donde apareció el primer caso, no hubo más. En El Bolsón, hubo dos casos. Y uno de ellos fue un nene. Y más allá del excelente trabajo epidemiológico, no hubo otro internado”, agregó.