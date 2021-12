El Gobierno nacional firma un nuevo Consenso Fiscal con 23 gobernadores

El Gobierno nacional firmará hoy el nuevo Consenso Fiscal con los gobernadores de todo el país, con el objetivo de armonizar la estructura tributaria de las distintas jurisdicciones, en un acto que se realizará en la Casa Rosada.

El presidente Alberto Fernández encabezará desde las 17 el acto que reunirá a los gobernadores del Frente de Todos y a los tres de Juntos por el Cambio, mientras que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, adelantó que no asistirá a la convocatoria.

La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, al dar detalles el jueves del nuevo Consenso Fiscal, explicó que se busca «dar más autonomía a las jurisdicciones y mayor estabilidad jurídica al sistema tributario argentino, ya que mantendrá vigentes las alícuotas establecidas en 2019, 2020 y 2021, por lo que ya no va a ser necesario el próximo año firmar un consenso por materia tributaria provincial».

«El proyecto no autoriza aumentos de tributos, pero sí le confiere mayor estabilidad jurídica a todos los sectores que deben pagar impuestos y, por otra parte, también le da mayor estabilidad jurídica y certeza a los gobiernos provinciales», completó Batakis el jueves en diálogo con acreditados de Télam en Casa de Gobierno.

La funcionaria señaló que le da mayor estabilidad «porque el próximo año no necesitan un nuevo consenso para poder mandar sus leyes impositivas a cada una de las provincias».

En principio, el único que no firmará el acuerdo será Rodríguez Larreta, quien la semana pasada en conferencia de prensa adelantó que no concurriría hoy y sostuvo: «En la Ciudad no vamos a subir impuestos».

Por su parte, sí asistirán hoy a la Casa Rosada los otros tres gobernadores de JxC: de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Corrientes, Gustavo Valdés; y de Jujuy, Gerardo Morales.

A partir de esta rúbrica «tendrán un tope máximo en las alícuotas», entonces «volverán a contar con la autonomía que les quitó la gestión de Mauricio Macri con el consenso del año 2017», dijo.

Por último, Batakis señaló que las provincias de La Pampa y San Luis «no firmaron en 2017 el Consenso Fiscal, por lo que no se ven en la necesidad de firmar hoy pero acompañan la iniciativa».

Con información de Agencia Télam.-