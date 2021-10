El guarda del tren del Valle que cuida que todo esté en orden

Eran las 9:15 en la estación del Tren del Valle, en Neuquén, y faltaban pocos minutos para el horario de partida. Exactamente cinco minutos. Carlos Railaf, tuvo un breve diálogo con cada futuro pasajero,- en el momento que apoyaban la SUBE en la máquina y luego de a uno subían a la formación. Una tarea que hace Carlos todos los días, como guarda del tren. Es la última persona en subirse antes de arrancar el recorrido por las vías y el primero en descender en cada parada.

“Mi función es controlar arriba del tren, que el pasajero vaya cómodo, tranquilo, que no haya ninguna anormalidad en el trayecto y hacer el conteo de pasajes”, contó Railaf, de 46 años, que trabaja en el tren de pasajeros desde que el servicio volvió a unir Neuquén y Cipolletti, en 2015.

Apuntó que su tarea comienza antes que la unidad llegue a la estación para empezar cada viaje.

“Cuando llegamos se revisa la unidad en el taller que está casi llegando a Plottier. Qué estén los matafuegos en condiciones y con su fecha como corresponde. Después el servicio de mecánica, lo tiene que entregar con el gasoil al 100 y uno también lo revisa. Es parte del protocolo del guarda.El informe me lo pasa el personal de mecánica, pero yo tengo que hacer también, la revisación que esté todo como ellos me dicen. Se firma una planilla. Después ya se empieza a carretear el coche para la salida hacia el primer servicio”, describió.

El guarda que le pone la cara del tren a cada pasajero

El guarda también mantiene una comunicación fluida y permanente con los conductores con hándicap y con banderas. Es quien les da el ok para que se cierren las puertas e inicie cada viaje. De hecho, el guarda, es la máxima autoridad.

A una buena parte de los pasajeros los ve casi diariamente. “Con alguno incluso hemos formado amistades. Hay pasajeros que arrancaron junto con nosotros desde que se inauguró y son fieles al tren. Normalmente el personal que trabaja en el banco, muchos vienen en el tren”, acotó.

Relató que como es de General Roca, si le toca el primer servicio de la mañana, que sale a las 6 desde Plottier, “tengo que salir de mi casa a las 4 de la mañana”.

Marcó que hay seis guardas y que tienen turnos rotativos. Recordó que con el servicio que se incorporó a Plottier se sumó más personal.

El servicio en números

Según datos brindados por Trenes Argentinos, entre todos los servicios, es decir en todos los viajes a Cipolletti, Neuquén y Plottier viajaron durante septiembre 12.000 pasajeros aproximadamente, un ascenso con respecto a agosto que registró 9474 personas.

“Mi trabajo me gusta más que nada por el trato con la gente. De estar con las personas, escuchar diferentes cosas que le suceden. Algunos te cuentan sus cosas, lo que le ha sucedido en su trabajo. Te hacen sentir parte de ellos”, reveló Railaf.

También destacó cómo sigue todavía el tren despertando pasiones y nostalgia. “Vienen personas grandes para recordar cuando andaban en tren . Algunos vienen con sus nietos para que tengan la experiencia”, indicó. Igualmente, la mayoría de los pasajeros lo usa para ir a sus trabajos o a sus lugares de estudio.

Vino a probar suerte

Carlos, antes de viajar todos los días en el tren, trabajó en una empresa de polietileno de General Roca. Cuando le dijeron que iba a inaugurarse el tren de pasajeros “vine a probar suerte”.

“En julio de 2015, arrancó el servicio”, dijo sin titubear y con la precisión y seguridad de un cirujano. Una fecha grabada en su mente.

“A nosotros nos empezaron a tomar un mes antes como efectivos. Si bien en marzo se arrancó con los cursos y luego se hicieron pruebas antes de iniciar”, rememoró.

Su contacto con el mundo de los rieles y los vagones no es algo nuevo para él. Viene de familia ferroviaria. “Mis abuelos, mis tíos son ferroviarios . Ellos me avisaron y me presente para ingresar”, comentó Railaf.