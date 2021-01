El homenaje a Diego Maradona en la previa de la final entre Boca y Banfield

Cinco exjugadores de f煤tbol se congregaron en torno a un escenario montado en el estadio del Bicentenario de la ciudad de San Juan y le brindaron un homenaje a Diego Maradona, en la previa del encuentro entre Boca Juniors y Banfield.

Los futbolistas ejecutaron en formato rock una versi贸n del tema 鈥楲a Mano de Dios鈥, el cl谩sico que interpretaba el cuartetero Rodrigo Bueno, en honor al eterno 铆dolo del f煤tbol argentino, fallecido el pasado 25 de noviembre, a los 60 a帽os.

La banda se integr贸 con H茅ctor Bracamonte (ex Boca Juniors y Los Andes) en voz; Marcos Angeleri (ex Argentinos Juniors) y Gonzalo Rodr铆guez (ex San Lorenzo) en guitarras; Pablo Luguercio (ex Estudiantes de La Plata) en teclados y Pablo Bezombe (ex Uni贸n de Santa Fe y Racing) en bater铆a.

Todos los exjugadores subieron al improvisado escenario, ataviados con camisetas n煤mero 鈥10鈥 del seleccionado argentino, de distintos modelos. Y mientras reversionaban el tema, desde las pantallas de televisi贸n se reproduc铆an im谩genes de las distintas proezas futbol铆sticas de Maradona.