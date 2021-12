El hospital modular de Bariloche será consultorio de adolescentes

El Centro Modular 18 de Bariloche, ubicado a metros del cruce de la avenida de los Pioneros y la ruta 82, ya comenzó a funcionar como consultorio para la atención de adolescentes.

La estructura fue financiada por el gobierno nacional como centro de testeos de Covid-19. Se inauguró en mayo de este año, pero cuando la segunda ola de la pandemia quedó atrás, las autoridades sanitarias provinciales comenzaron a pensar en una refuncionalización del lugar.

Por la mañana, se continuará realizando el test rápido de Covid-19, pero por la tarde, un equipo interdisciplinario brindará un espacio para adolescentes.

«Hablamos de salud integral, no solo de atención médica. No necesariamente ante una enfermedad. La idea es que sea un espacio de primera escucha«, especificó Natalia Zemp, médica de adolescentes.

Aclaró que, en un primer momento, atenderán médicos clínicos, generalistas y nutricionistas capacitados en adolescencia. Más adelante, se incorporará a otros profesionales.

«Estamos acordando los criterios de intervención y trabajamos con las escuelas, con los centros comunitarios y organizaciones. La intención es brindar un espacio de confidencialidad, perspectiva de derechos, género y diversidad. Un espacio amigable hacia los adolescentes«, definió la coordinadora provincial de Adolescencia de Río Negro.

¿Por qué se decidió focalizar en la atención de adolescentes? Por lo general, esta población pasa de la atención pediátrica directamente al sistema de salud para adultos, sin una transición.

Por otro lado, en el último tiempo, la pandemia profundizó ciertas problemáticas. Los profesionales detectaron muchísimas demandas vinculadas a la salud emocional. «Las situaciones de virtualidad sostenida y la dificultad para lograr encuentros con pares generaron un alto impacto en la salud emocional. Muchos están tristes, sufren trastornos alimentarios de conducta, situaciones de depresión, hay chicos a los que les cuesta revincularse con lo social y sigue aislados, con pocas ganas de socializar y salir», detalló la médica.

El consultorio también abordará cuestiones inherentes a la salud sexual.

Zemp consideró que «el abordaje específico de adolescentes forma parte de las líneas de cuidado, al igual que la primera infancia, la unidad materno infantil, los cuidados de pacientes con enfermedades crónicas o la atención en edad avanzada».

Insistió en que por lo general, los adolescentes continúan visitando al pediatra hasta edades avanzadas. «Lo que sucede, muchas veces, es que hay pacientes mujeres que no se sienten cómodas con un pediatra varón. Les da pudor. O bien no tienen ganas de compartir una sala de espera donde hay niños y bebés. Sienten que el espacio no les resulta familiar», señaló.

El consultorio funcionará de lunes a viernes de 13 a 17. Los turnos, en cambio, se podrán sacar por whats app (2944 80-7979), de 9 a 14. «Queremos que sea un horario amigable para los adolescentes que, en general, no consultan al sistema de salud«, acotó Zemp.