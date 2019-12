El intendente de Viedma pide que los policías no frenen autos camino a El Cóndor

El intendente Pedro Pesatti remitió una nota al jefe de la Polícía de Río Negro, Daniel Jara, ante las quejas de los automovilistas sobre lo ocurrido durante el fin de semana último cuando se produjeron embotellamientos a raíz de que un efectivo tuvo como iniciativa comenzar a parar autos en el puesto caminero del Parque Industrial con lo cual el movimiento vehícular se hizo lento, y a paso de hombre.

Pesatti tuvo como dato que durante el domingo circularon por la ruta provincial N° 1 un total de 2.300 rodados, por lo tanto, se pidió que de ahora en adelante se eviten esos inconvenientes cuando los vehículos vienen en caravana.

Recuerda que históricamente, la Policía ejerció un control sobre la velocidad de los vehículos en el puesto del Ya Verán. Al cabo del tiempo, ello generó en los propios conductores una automática reducción de la velocidad cada vez que se aproximaban al puesto, “todavía hoy se puede advertir, en algunos de ellos, una tendencia a frenar cada vez que se aproximan a ese punto, aún cuando hace ya más de cuatro años que el puesto no existe”.

Señala que “idéntico compartimiento se puede advertir en la actualidad cada vez que los conductores se aproximan al puesto de control ubicado en el Parque Industrial”.

El jefe comunal observa que “todo ello, desde luego, no configuraría ninguna circunstancia digna de análisis si no la analizamos en el contexto que se produce cuando el número de vehículos que se moviliza a la zona de balnearios alcanza niveles extraordinarios, como el que normalmente se registran los fines de semana, sobre todo cuando las temperaturas estimulan el viaje hacia las playas de nuestro litoral”.

Apunta que “en estos casos, que ya podemos estipular como regulares cuando combinamos los factores enunciados en el párrafo anterior, la sola presencia del personal policial en el medio de la calzada provoca automáticamente una reducción en la velocidad del tránsito que por efecto dominó termina provocando un atascamiento en el fluir de los automóviles”.

Insiste en que “hasta resulta contraproducente y sin ningún sentido mantener los conos se seguridad en el medio de la ruta”.

A su entender “lo mismo sucede en el puesto ubicado sobre la ruta 1 inmediatamente antes de la rotonda de ingreso al balneario. Cuando la llegada de automóviles es alta en número, provocar un frenado casi a punto muerto puede resultar letal cuando la fila de vehículos se extiende más allá de la última curva, frente a la estancia El Cóndor”. Advierte que “han habido accidentes que así lo demuestran”.

En su opinión “todo ello fundamenta, de manera acabada, que la policía se aboque estrictamente a garantizar el fluido del tránsito a velocidades constantes y dentro de los límites permitidos por la ley”.

Pesatti puso como ejemplo que horas atrás no hubo controles en el puesto de Parque Industrial y por la noche, personal policial se hizo presente en el medio de la calzada y al cabo de unos pocos minutos el tránsito se atascó y redujo su marcha.

Por todo lo expuesto, el intendente solicitó a Jara que en coordinación con el área de Seguridad Vial de la provincia y también con este gobierno municipal “podamos coincidir en la acción en circunstancias como las descriptas, todos debemos trabajar para que el fluir del tránsito no se vea afectado por ninguna causa porque en tales circunstancias no existe mejor política para prevenir accidentes que actuar para que los automóviles no se vean entorpecidos en su marcha”.

La intención es lograr que los vehículos circulen dentro del rango de velocidades permitidas y a una marcha constante para evitar atascamientos y embotellamientos. A tal fin ya le he solicitado a Vialidad Rionegrina que señale este concepto en carteles ruteros para que los automovilistas incorporen este principio.