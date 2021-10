Gabriel Raies es parte importante de la historia del automovilismo en Argentina, uno de los que alcanzó la categoría de ídolo y no duda en asegurar que “para ser considerado piloto de rally hay que ganar la Vuelta de la Manzana’’.

Raies, dueño de una impresionante cantidad de títulos y el que más victorias logró en la Manzana, destacó que “todos saben lo que pienso de esta prueba, los sentimientos que me genera, no soy de los que quiere quedar bien porque no lo necesito”.

Agregó que “vengo a la Manzana desde chico, acompañando a mi papá, quien tenía un equipo. Conozco la historia de la carrera de la AVGR como pocos, después tuve la suerte de participar y de ganarla muchas veces”.

Raies reconoció que “en tantos años de automovilismo conocí a mucha gente, me hice amigos de unos cuantos. Es el caso del Goyo (por Jorge Martínez, presidente de la AVGR), con el que tengo una relación casi familiar”.

“Con dirigentes como el Goyo y la gente que lo acompaña en la AVGR uno se puede animar a cualquier desafío, por lo que sabía que la 50 edición de la Manzana iba a ser una realidad”, aseguró Raies.

Ligado al automovilismo, porque es junto a Juan M. Traverso uno de los embajadores de Toyota, no dudó en señalar que “estoy al tanto de todo lo que pasa en el Rally Argentino, de que hasta estuvo en dudas la Manzana”.

Reconoció que “la categoría tiene cosas buenas y otras muy malas, por eso estoy dispuesto a colaborar para lograr un cambio. Luis Minelli, presidente de ACRA, hizo un gran trabajo, pero ya cumplió. Tiene que seguir por su experiencia, como asesor”.

Raies no dudó en señalar que “Federico Villagra es una de las personas indicadas para dirigir los destinos del rally en Argentina, o Marcos Ligato.Son reconocidos, no necesitan presentación para negociar una fecha o auspiciantes”.

Destacó que “mi intención es sumar, quiero lo mejor para el rally, no tengo intenciones personales. Vine a la Manzana para hablar con Héctor Cancio, un gran dirigente y dueño de equipo, para comentarle mi proyecto y que nos acompañe”.

Raies aprovechó la oportunidad para referirse al presente de Toyota y a su histórico desembarco en el TC, que se concretará en el próximo certamen y generó mucha polémica entre los seguidores de la categoría más popular del automovilismo argentino.

Destacó que “es un paso importante para una categoría que se renovará con el paso del tiempo. Siendo la más destacada en Argentina, el TC pudo continuar después de dejar las pruebas en rutas o a que se sacaran los acompañantes. No tendrá problemas en seguir siendo la número uno. Habrá más marcas”.